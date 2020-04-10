Собянин приостановил строительство жилья и работу каршеринга в Москве

«На любом этапе строительства жилого объекта недельная приостановка работ критично не повлияет на общие темпы реализации и на обязательства застройщиков перед дольщиками», – считает вице-президент «Интеко» Станислав Фролов. Но нет никаких гарантий, что этот запрет не будет продлен, разводят руками другие застройщики. Приостановка строительных работ на неделю фактически означает остановку строительства на срок до месяца, комментирует управляющий партнер «Векторстройфинанса» Андрей Колочинский. Опрошенные «Ведомостями» застройщики указывают, что большая часть рабочих на стройках – это приезжие, которые часто работают вахтовым способом. «Куда девать рабочих, которые могут просто разъехаться и больше не вернутся?» – разводят они руками. Если иногородние уедут, то вернутся после майских праздников, указывает один из них. Когда ограничения будут сняты, сложную технологическую цепочку придется перезапускать с нуля, начиная с возобновления работы производств и налаживания поставок строительных материалов, заканчивая возобновлением процессов на площадке, считает Колочинский. В итоге неясно, как при такой неопределенности выстраивать свои взаимоотношения с поставщиками стройматериалов и подрядчикам, возмущается один из крупных девелоперов.