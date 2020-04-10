Собянин приостановил строительство жилья и работу каршеринга в Москве

Собянин приостановил строительство жилья и работу каршеринга в МосквеЗапрет вводится на неделю, но может быть продлен
На неделю с 13 по 19 апреля (с возможным продлением) мэр Москвы Сергей Собянин ограничил работу большинства городских организаций. Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города. Среди отраслей, которым придется приостановить деятельность, – строительная (за исключением инфраструктурного строительства), каршеринг и частично такси. Собянин объясняет свое решение сложной эпидемиологической ситуацией: «Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня – уже 1300». Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости не сулит, считает мэр. Поэтому важно свести контакты друг с другом к минимуму.
Что будет со стройкой
Разрешается строить только объекты медицинского назначения, объекты метро, инфраструктуру наземного общественного транспорта, железнодорожного транспорта и аэропортов. «Сейчас самое важное – совместными усилиями преодолеть распространение коронавируса. Поэтому мы будем жестко соблюдать указы мэра», – обещает гендиректор Level Group Кирилл Игнахин. Но не все строители согласны с этим мнением.
«На данный момент мы ждем разъяснений от правительства Москвы», – говорят топ-менеджеры трех крупных девелоперов жилья. По словам одного из них, данный указ идет вразрез с заявлениями президента России Владимира Путина, который призвал бизнес продолжать работать и укреплять экономику, но с соблюдением всех мер безопасности. Строительные компании включены в реестр непрерывно действующих организаций, поэтому сегодня практически все застройщики продолжают свои стройки.
«На любом этапе строительства жилого объекта недельная приостановка работ критично не повлияет на общие темпы реализации и на обязательства застройщиков перед дольщиками», – считает вице-президент «Интеко» Станислав Фролов. Но нет никаких гарантий, что этот запрет не будет продлен, разводят руками другие застройщики. Приостановка строительных работ на неделю фактически означает остановку строительства на срок до месяца, комментирует управляющий партнер «Векторстройфинанса» Андрей Колочинский. Опрошенные «Ведомостями» застройщики указывают, что большая часть рабочих на стройках – это приезжие, которые часто работают вахтовым способом. «Куда девать рабочих, которые могут просто разъехаться и больше не вернутся?» – разводят они руками. Если иногородние уедут, то вернутся после майских праздников, указывает один из них. Когда ограничения будут сняты, сложную технологическую цепочку придется перезапускать с нуля, начиная с возобновления работы производств и налаживания поставок строительных материалов, заканчивая возобновлением процессов на площадке, считает Колочинский. В итоге неясно, как при такой неопределенности выстраивать свои взаимоотношения с поставщиками стройматериалов и подрядчикам, возмущается один из крупных девелоперов.
Другой застройщик указывает, что приостановка строек увеличит расходы строителей. У них будет простаивать техника, придется потратиться на консервацию и расконсервацию объектов, на усиленную охрану, чтобы не было воровства материалов, объясняет он. Это решение не только отразится на сроках возведения объектов жилищного строительства, но также будет иметь серьезный мультипликативный эффект для экономики, так как одно место в строительной отрасли создает до 10 рабочих мест в смежных отраслях, указывает Колочинский. Ранее московские чиновники рассказывали, что в столичном строительном комплексе занято более 1 млн человек.
Что будет с такси и каршерингом
Прекращена работа и каршеринга. В период запрета на передвижение на каршеринге, если это будет разрешено властями, YouDrive будет работать в качестве партнера сервиса доставки продуктов «Сбермаркет», надеется сооснователь компании Борис Голиков: курьеры сервиса будут развозить заказы на машинах YouDrive.
Если каршеринговая компания не работает даже неделю, она не получает выручку за эти дни и несет убытки, которые, с большой вероятностью, не будут возмещены, поясняет Голиков. Это серьезно отразится на компаниях, которые работают только в Москве. Несмотря на то что поездки в столице – большая часть выручки для YouDrive, сервис также представлен в Санкт-Петербурге, Сочи и Екатеринбурге, где подобных запретов пока нет, отмечает он. Сделать точный прогноз, сколько потеряет YouDrive из-за введенных ограничений, невозможно, сообщил представитель компании.
Из-за введенных ограничений сервисы по заказу каршеринга не закроются, считает Голиков: «На рынке остались достаточно сильные компании, которые, я уверен, в состоянии пережить такую сложную ситуацию».
Что касается такси, то работать смогут все компании, у кого есть разрешение именно на таксомоторную деятельность, но нельзя, например, сервисам заказа частных водителей, таких как Wheely и UX service.
«У нас еще осталась надежда, что мы просто неправильно поняли смысл указа», – сказал основатель и гендиректор Wheely Антон Чиркунов. Указ Собянина снижает конкуренцию на рынке, потенциально нарушает антимонопольное законодательство и ставит под удар безопасность пассажиров сервиса, считает он: вряд ли традиционное такси может соответствовать таким высоким стандартам гигиены и чистоты, как Wheely. По словам Чиркунова, сервис уже обратился в департамент транспорта за дополнительной информацией.
«Ситимобил» поддерживает любые меры сдерживания вируса и выполняет все предписания государственных органов, говорит представитель компании. По его словам, «Ситимобилом» пользуются врачи, сотрудники служб жизнеобеспечения города и работники компаний, которые продолжают работу во время самоизоляции: «Мы продолжаем работать для всех категорий наших клиентов, передвижение которых правомерно». Представители Uber и «Яндекс.Такси» на момент публикации на вопросы «Ведомостей» не ответили.