Производители продуктов просят правительство о моратории на скидки в магазинах

К сожалению, доля продаж по промо растет, но в этом есть необходимость, признает президент Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков: акции необходимы при выводе на рынок новых товаров, для стимулирования спроса из-за низкой покупательной способности и т. д. С этим необходимо бороться, но рыночными способами, иначе пострадают все участники рынка, считает он. Исследовательская компания Nielsen последние несколько лет фиксировала рост доли акционных продаж товаров повседневного спроса. В 2019 г. она выросла еще на 3 процентных пункта до 56% в натуральном выражении в сравнении с 2018 г.