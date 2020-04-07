Производители продуктов попросили льгот у правительства
Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз (в нее входит свыше 400 компаний по производству круп, консервов, соли и т. д.) обратилась в правительство с просьбой о дополнительных мерах поддержки отрасли. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность и отправку подтвердил представитель союза. Сотрудник правительства сообщил, что письмо пока не поступило, а пресс-служба правительства на запрос не ответила.
Ассоциация предлагает несколько направлений поддержки. Это, например, налоговые льготы: отмена начисления НДС и налога на имущество на срок не менее 6 месяцев, а по уплате ранее начисленного НДС установление отсрочки на год и т. д.
Другая часть предложений касается сотрудников предприятий: необходимо дать компаниям возможность до конца года увольнять сотрудников по инициативе работодателя без указания причин, а выходные пособия при этом будет компенсировать государство.
Еще одна часть предложений союза связана с кредитами и субсидиями: нужны отсрочки по уплате основного долга и процентов по кредитам на срок до 12 месяцев, сохранение действующих ставок по краткосрочным и инвестиционным кредитам для сельскохозяйственных предприятий, субсидии производителям на организацию бесперебойного производства товаров первой необходимости и социально значимых товаров и т. д.
Кроме того, Руспродсоюз предлагает освободить предприятия от уплаты аренды производственных и складских помещений на срок не менее 3 месяцев. А производителей социально значимой продукции предлагается освободить от уплаты коммунальных платежей на 6 месяцев и до 2022 г. отменить плановые проверки.
Кроме того, сказано в письме союза, необходимы упрощенный порядок импорта сырья, продуктов, ингредиентов и упаковки, а также отмена ввозных пошлин на продукты, не производимые в России, сельскохозяйственное и промышленное оборудование, не имеющее отечественных аналогов, а также пошлин на пищевые ингредиенты и упаковку.
Большая часть фасовочных линий и другого оборудования современных предприятий — импортные, как и практически вся упаковка, они дорожают вслед за иностранной валютой, указывает зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов. Кроме того, оборудование и сырье облагаются импортными пошлинами, добавляет он.
Также Руспродсоюз предлагает отрегулировать отношения с розницей. В частности, обязать торговые сети закрепить в договорах поставки положения, которые устанавливали бы мораторий на применение штрафов и неустоек за непоставленные или несвоевременно поставленные продовольственные товары в текущих условиях. Штрафы могут стать возможностью для недобросовестного торговца получать дополнительный доход за счет поставщика, опасается Леонов.
На прошлой неделе объединение крупнейших ритейлеров в России – Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщила о решении не штрафовать поставщиков, которые не смогли доставить товар в полном объеме из-за ограничений по борьбе с коронавирусом. Такое решение ассоциация объяснила тем, что в некоторых регионах сохранялся повышенный спрос на некоторые виды товаров. «Ведомости» направили запросы в X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси», «Ашан» и др.
Члены АКОРТ уже выступили с инициативой не взимать штрафы за недопоставку, если она обусловлена ограничениями по борьбе с коронавирусом, говорит председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. Однако компании оставляют за собой право штрафовать поставщиков, в случае если они нарушают условия договоров по причинам, не связанным с влиянием мер по недопущению распространения вируса. Дополнительно закреплять это в договорах не планируется.
Необходимость экстренных мер Руспродсоюз объясняет тем, что на производителей продуктов питания сейчас легла основная обязанность по обеспечению потребителей основными товарами. Ранее производители круп говорили «Ведомостям», что перешли на круглосуточный режим работы. Кроме того, ассоциация указывает, что поставщики сдерживают цены для розницы, неся дополнительные убытки.
Похожие меры поддержки, включая арендные каникулы, временное освобождение бизнеса от основных налогов т.д., предлагал Минпромторг. Руспродсоюз считает необходимым распространить эти меры на все предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. Представитель Минпромторга отметил лишь, что производители потребительских товаров и так упомянуты в предложениях министерства. На каком этапе рассмотрения эти предложения, пресс-служба правительства не ответила.
Новые антикризисные меры будут представлены на этой неделе, но серьезных денежных мер поддержки бизнеса в нем не будет, говорили ранее «Ведомостям» четыре федеральных чиновника. Помощь получит малый и средний бизнес, остальные компании – только точечные меры поддержки.