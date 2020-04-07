Производители продуктов попросили льгот у правительства

Члены АКОРТ уже выступили с инициативой не взимать штрафы за недопоставку, если она обусловлена ограничениями по борьбе с коронавирусом, говорит председатель президиума АКОРТ Сергей Беляков. Однако компании оставляют за собой право штрафовать поставщиков, в случае если они нарушают условия договоров по причинам, не связанным с влиянием мер по недопущению распространения вируса. Дополнительно закреплять это в договорах не планируется.