Сети и поставщики поспорили, как надо повышать цены

Сети и поставщики поспорили, как надо повышать ценыОбе стороны уверяют, что самыми важными товарами торгуют себе в убыток
Крупнейшего российского ритейлера, X5 Retail Group, поставщики засыпали просьбами поднять отпускные цены на 5–15%, а в некоторых случаях – на 20–25%. Об этом говорится в письме коммерческого директора X5 Виталия Валькова на имя исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова от 8 апреля. «Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель ритейлера подтвердил, что такое обращение было направлено.
Х5 управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Как сказано в письме ритейлера, с просьбами повысить цену обратились 27 крупнейших компаний, которые входят в правление «Руспродсоюза»: производители круп, муки, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, консервов, масла, майонеза, сыра, поставщики рыбы и вина. Как следует из документа, желаемое повышение цен связано с ростом курсов доллара и евро к рублю.