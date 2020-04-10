Сети и поставщики поспорили, как надо повышать цены

Крупнейшего российского ритейлера, X5 Retail Group, поставщики засыпали просьбами поднять отпускные цены на 5–15%, а в некоторых случаях – на 20–25%. Об этом говорится в письме коммерческого директора X5 Виталия Валькова на имя исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова от 8 апреля. «Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель ритейлера подтвердил, что такое обращение было направлено.