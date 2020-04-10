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Сети и поставщики поспорили, как надо повышать цены

Обе стороны уверяют, что самыми важными товарами торгуют себе в убыток
Наталья Ищенко Екатерина Бурлакова
Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшего российского ритейлера, X5 Retail Group, поставщики засыпали просьбами поднять отпускные цены на 5–15%, а в некоторых случаях – на 20–25%. Об этом говорится в письме коммерческого директора X5 Виталия Валькова на имя исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова от 8 апреля. «Ведомости» ознакомились с копией письма, представитель ритейлера подтвердил, что такое обращение было направлено.

Х5 управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». Как сказано в письме ритейлера, с просьбами повысить цену обратились 27 крупнейших компаний, которые входят в правление «Руспродсоюза»: производители круп, муки, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, консервов, масла, майонеза, сыра, поставщики рыбы и вина. Как следует из документа, желаемое повышение цен связано с ростом курсов доллара и евро к рублю.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных