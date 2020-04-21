Восточная Азия активно переходит с угля на газ

Китай, Южная Корея и Тайвань еще до пандемии старались перейти на более чистую энергетику. Первый планирует в ближайшие годы стать крупнейшим в мире импортером СПГ, обойдя Японию. Корейское правительство еще в 2017 г. заявило, что запретит строительство новых электростанций, работающих на угле, и будет переводить некоторые старые на газ. Тайвань намерен довести долю газа в электрогенерации до 50% к 2025 г., а долю угля сократить до менее 33% с 50% в 2017 г.