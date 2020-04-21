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Восточная Азия активно переходит с угля на газ

Цены на два вида сырья впервые сравнялись в регионе
Алексей Невельский
Ng Han Guan / AP

Природный газ в странах Восточной Азии впервые сравнялся по стоимости с углем. Отчасти это связано с тем, что цены на сжиженный природный газ (СПГ) опустились до рекордного минимума из-за пандемии коронавируса. Сложившаяся ситуация может ускорить энергетическую трансформацию в регионе, как это ранее произошло в США, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Китай, Южная Корея и Тайвань еще до пандемии старались перейти на более чистую энергетику. Первый планирует в ближайшие годы стать крупнейшим в мире импортером СПГ, обойдя Японию. Корейское правительство еще в 2017 г. заявило, что запретит строительство новых электростанций, работающих на угле, и будет переводить некоторые старые на газ. Тайвань намерен довести долю газа в электрогенерации до 50% к 2025 г., а долю угля сократить до менее 33% с 50% в 2017 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных