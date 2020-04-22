«Мечел» продал свой крупнейший актив

«Мечел» продал свой крупнейший активЭльгинское месторождение приобрела «А-проперти»
«Мечел» Игоря Зюзина завершил сделку по продаже Эльгинского угольного проекта (запасы оцениваются в 2,2 млрд т коксующегося угля) и договорился с государственными банками о продлении срока погашения основного долга по кредитам на 10 лет, сообщили 22 апреля «Мечел», «А-проперти» и Газпромбанк.
Эльга – крупнейшее месторождение коксующегося угля в Якутии. «Мечел» разрабатывает месторождение и строит инфраструктуру к нему более 10 лет. Компания потратила уже свыше $2 млрд. Проект реализуют три ООО: «Эльга-дорога», «Мечел транс восток» и «Эльгауголь». В каждом из них «Мечел» продал долю в 51%. Покупателем стала компания «А-проперти» основателей оператора Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева. Сумма сделки составила 89 млрд руб., включая премию за контрольный пакет акций, говорится в сообщении «Мечела». Также «А-проперти» погасила задолженность Эльги перед ВЭБ.РФ в размере $107 млн. Соответственно, общая сумма сделки составила около 142 млрд руб., пояснил представитель «А-проперти». «Ведомости» направили запрос в ВЭБ.РФ.
Кроме того, «А-проперти» заключила опцион о приобретении 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка за 45 млрд руб., сообщил представитель компании. Таким образом, компания станет владельцем 100% проекта. Для финансирования сделки «А-проперти» использовала собственные средства акционеров и заемные средства от консорциума российских банков, сказал представитель «А-проперти».
Как делили Эльгу
Газпромбанк купил 49% в проекте в 2016 г. за 34,4 млрд руб. По условиям сделки Газпромбанк через три года получил право продать «Мечелу» эту долю (49%) за 46,5 млрд руб., а если тот откажется от сделки – найти другого покупателя. В августе 2019 г. Газпромбанк объявил, что нашел «А-проперти». «Мечел» принял оферту Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском угольном проекте – но не всей, а 34%. Их стоимость оценили в 32,2 млрд руб. Срок оферты истек 20 января 2020 г., но «Мечел» не смог выкупить долю. Компания отказалась исполнять опцион, потому что получила альтернативное предложение, изучение которого требует консультаций в том числе с кредиторами, объяснял представитель «Мечела».
Сначала предполагалось, что «А-проперти» купит только долю Газпромбанка, но в январе 2020 г. она подала в Федеральную антимонопольную службу ходатайство на приобретение 100% Эльги, получив одобрение службы. Авдолян и Адоньев «планомерно формируют промышленный кластер в Якутии», который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию («А-проперти» купила ее долг), угольный проект «Огоджа» (миноритарная доля) и порт «Вера» во Владивостоке, рассказывал представитель «А-проперти». Приобретение доли в Эльге «является логичным шагом этой стратегии».
«Мечел» убедил кредиторов
Выручка от продажи доли в Эльгинском проекте будет направлена на погашение задолженности перед двумя банками пропорционально их доле в задолженности компании: 57,4% от суммы сделки будет направлено на досрочное погашение долга перед ВТБ и 42,6% – перед Газпромбанком, указано в сообщении «Мечела». «В результате с учетом отказа от опциона Газпромбанка на 49% Эльги снижение долговой нагрузки компании составит порядка 145 млрд руб.», — пишет «Мечел». Кроме того, компания и банки-кредиторы договорились о продлении срока погашения задолженности на 7 лет до марта 2027 г. с возможностью дополнительного продления еще на 3 года. Общая сумма реструктурированных обязательств перед банками составит 237 млрд руб.
По итогам 2019 г. чистый долг «Мечела» составил 400 млрд руб., долговая нагрузка — 7,5 EBITDA. Погашение долга приведет к снижению этого показателя до 6 EBITDA, отметила аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Но снижение нагрузки будет меньшим, если во II квартале существенно снизятся продажи «Мечела» из-за эпидемии коронавируса, подчеркивает она.
Высокая долговая нагрузка «Мечела» не позволяла рассчитывать на исполнение им опциона на 49% Эльги в 2021 г., говорит представитель Газпромбанка. Цена опциона для «А-проперти» на 10 млрд руб. превосходит стоимость приобретения (34,3 млрд руб.) Газпромбанком доли в Эльге, подчеркнул представитель банка. По словам заместителя предправления Газпромбанка Тиграна Хачатурова (его цитирует пресс-служба), банк всегда рассматривал Эльгу как инвестиционный актив. Сейчас долг «Мечела» перед Газпробанком составляет 140 млрд руб. После сделки он снизится на 38 млрд руб., сообщил Хачатуров.
Общий долг «Мечела» перед ВТБ до сделки составлял порядка 214 млрд руб., теперь снизится до 163 млрд руб., сказал представитель ВТБ. Первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Юрий Соловьев передал чрез пресс-службу, что достигнутое соглашение — продолжение работы банка по поддержке компании.
Инвесторы оценили сделку
Капитализация «Мечела» на Московской бирже выросла почти на 10% до 30,1 млрд руб. после публикации сообщения о закрытии сделки. «Новость была ожидаема, но все равно воспринимается рынком позитивно — из-за неопределенности, связанной с коронавирусом, многие крупные M&A-сделки оказались под вопросом», — замечает аналитик «Атона» Андрей Лобазов.
Однако сложная рыночная конъюнктура из-за пандемии коронавируса может существенно снизить положительный эффект от сделки, считают эксперты. Австралия продолжает активно экспортировать коксующийся уголь, а спрос со стороны стальной отрасли замедляется, говорит Лобазов. «С учетом текущих низких цен на уголь, а также с учетом качества углей Эльгинского месторождения сумма сделки выглядит завышенной, что, конечно, хорошо для «Мечела», — продолжает Ализаровская. Цены на уголь такого драматического падения, как цены на нефть, не демонстрируют, это значит, что Эльга сможет генерировать денежный поток, считает старший директор АКРА Максим Худалов.