«Мечел» продал свой крупнейший актив

Газпромбанк купил 49% в проекте в 2016 г. за 34,4 млрд руб. По условиям сделки Газпромбанк через три года получил право продать «Мечелу» эту долю (49%) за 46,5 млрд руб., а если тот откажется от сделки – найти другого покупателя. В августе 2019 г. Газпромбанк объявил, что нашел «А-проперти». «Мечел» принял оферту Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском угольном проекте – но не всей, а 34%. Их стоимость оценили в 32,2 млрд руб. Срок оферты истек 20 января 2020 г., но «Мечел» не смог выкупить долю. Компания отказалась исполнять опцион, потому что получила альтернативное предложение, изучение которого требует консультаций в том числе с кредиторами, объяснял представитель «Мечела».