ФАС разрешила «А-проперти» купить Эльгу

51% Эльги принадлежит «Мечелу», 49% – Газпромбанку. Изначально предполагалось, что «А-проперти» купит долю Газпромбанка в Эльге, которой он владеет с июня 2016 г. Тогда «Мечел» продал этот пакет Газпромбанку за 34,4 млрд руб. По условиям сделки через три года банк имел право продать «Мечелу» эти доли обратно за 46,5 млрд руб., а если он откажется от сделки – найти другого покупателя. В августе 2019 г. Газпромбанк объявил, что нашел покупателя на свою долю в проекте – «А-проперти». «Мечел» принял оферту Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском угольном проекте, но не всей, а 34% из 49%. Стоимость такой доли оценивалась в 32,2 млрд руб. Срок оферты истек 20 января 2020 г., но «Мечел» не смог выкупить долю Газпромбанка в проекте. Представитель «Мечела» пояснял тогда, что компания отказалась от исполнения опциона, потому что ей поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов, так как такое решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности. По итогам первого полугодия 2019 г. чистый долг «Мечела» составлял 411 млрд руб., долговая нагрузка – 6,4 EBITDA. Крупнейшие кредиторы «Мечела» – Газпромбанк и ВТБ. Последний в ноябре 2019 г. выкупил весь долг компании перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб.