ФАС разрешила «А-проперти» купить Эльгу
В четверг, 27 февраля, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала приобретение 100% Эльгинского угольного проекта «Мечела» компанией «А-проперти» основателей оператора Yota Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева, говорится в сообщении ведомства. Представители «Мечела» и «А-проперти» от комментариев отказались.
51% Эльги принадлежит «Мечелу», 49% – Газпромбанку. Изначально предполагалось, что «А-проперти» купит долю Газпромбанка в Эльге, которой он владеет с июня 2016 г. Тогда «Мечел» продал этот пакет Газпромбанку за 34,4 млрд руб. По условиям сделки через три года банк имел право продать «Мечелу» эти доли обратно за 46,5 млрд руб., а если он откажется от сделки – найти другого покупателя. В августе 2019 г. Газпромбанк объявил, что нашел покупателя на свою долю в проекте – «А-проперти». «Мечел» принял оферту Газпромбанка о выкупе доли в Эльгинском угольном проекте, но не всей, а 34% из 49%. Стоимость такой доли оценивалась в 32,2 млрд руб. Срок оферты истек 20 января 2020 г., но «Мечел» не смог выкупить долю Газпромбанка в проекте. Представитель «Мечела» пояснял тогда, что компания отказалась от исполнения опциона, потому что ей поступило альтернативное предложение, изучение которого требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов, так как такое решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности. По итогам первого полугодия 2019 г. чистый долг «Мечела» составлял 411 млрд руб., долговая нагрузка – 6,4 EBITDA. Крупнейшие кредиторы «Мечела» – Газпромбанк и ВТБ. Последний в ноябре 2019 г. выкупил весь долг компании перед Сбербанком на сумму около 50 млрд руб.
В конце января стало известно, что «А-проперти» подала в ФАС ходатайство на приобретение 100% Эльгинского проекта. Представители ВТБ и Газпромбанка от комментариев отказались. Источник «Ведомостей» в Газпромбанке сообщил, что банк находится в продвинутой стадии обсуждения сделки с «Мечелом», покупателем и ВТБ.
Эльга – ключевой инвестпроект «Мечела», крупнейшее месторождение коксующегося угля, расположенное в Якутии, с запасами 2,2 млрд т. Разработкой месторождения и строительством инфраструктуры к нему «Мечел» занимается уже более 10 лет. Компания потратила свыше $2 млрд.
Альберт Авдолян и Сергей Адоньев «планомерно формируют промышленный кластер в Якутии», который включает Якутскую топливно-энергетическую компанию («А-проперти» купила долг), угольный проект Огоджа («А-проперти» – миноритарный акционер) и порт «Вера» во Владивостоке, рассказывал представитель «А-проперти». Приобретение доли в Эльге «является логичным шагом этой стратегии». «А-проперти» намерена активно включиться в дальнейшее развитие Эльгинского месторождения, говорил он.
Продажа Эльги положение «Мечела» существенно не улучшит, особенно в условиях падающих цен на угли, замечает аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. Если Эльга была оценена для продажи примерно в 100 млрд руб., то «Мечел» получит за свою долю около 60 млрд руб. В таком случае долговая нагрузка останется около 6 EBITDА, подсчитывает эксперт. С одной стороны, «Мечел» теряет в случае сделки контроль над потенциально очень прибыльным активом. С другой – для полноценного запуска Эльги требуются и значительные инвестиции, которые компания себе позволить не может в текущем финансовом положении, говорит старший директор АКРА Максим Худалов.