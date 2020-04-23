«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджеров

В правление «Аэрофлота» входят девять человек – генеральный директор Виталий Савельев и восемь его заместителей. После 2016 г. «Аэрофлот» перестал публиковать данные о суммарном доходе правления и раскрывает только информацию о доходах всех топ-менеджеров группы, т. е. самого «Аэрофлота» и его дочерних компаний.