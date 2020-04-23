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«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджеров

В общей сложности его девять руководителей зарабатывают более 500 млн рублей в год
Дарья Коржова Александр Воробьев
Максим Стулов / Ведомости

«Аэрофлот» из-за кризиса, вызванного коронавирусом, вынужден существенно сокращать затраты, сообщил его представитель. С апреля авиакомпания решила сократить на 40% зарплаты топ-менеджерам и отказаться от всех некритичных закупок. На какой период введены ограничения, неизвестно.

«Мы отказались от всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Закупается только самое необходимое», – сказал представитель «Аэрофлота». Отменены в том числе все закупки автомобилей, а также рекламные контракты со СМИ.

В правление «Аэрофлота» входят девять человек – генеральный директор Виталий Савельев и восемь его заместителей. После 2016 г. «Аэрофлот» перестал публиковать данные о суммарном доходе правления и раскрывает только информацию о доходах всех топ-менеджеров группы, т. е. самого «Аэрофлота» и его дочерних компаний.

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В 2016 г. Савельев и его замы в общей сложности заработали 599 млн руб. с учетом премий. Размер окладов (а именно их принято решение сократить на 40%) не раскрывался.

Ранее руководство лоукостера «Победа» (крупнейшая «дочка» Аэрофлота») после приостановки полетов в марте приняло решение полностью отказаться от апрельской зарплаты. В этом месяце бесплатно в «Победе» работают 18 топ-менеджеров, включая гендиректора компании Андрея Калмыкова.

Российские авиакомпании в конце марта были вынуждены полностью приостановить полеты за рубеж и сократить количество внутренних рейсов. По данным Международной ассоциации аэропортов, внутренний трафик российских авиаперевозчиков в первую неделю апреля упал в 10 раз относительно аналогичных дат прошлого года, во вторую-третью – в 15–20 раз. На этой неделе трафик стабильно ниже прошлогоднего в 20 раз.

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В мае «Аэрофлот» рассчитывает увеличить число внутренних рейсов, поскольку ожидается ослабление карантинных мер, сказал ранее «Ведомостям» источник, близкий к группе. Международная ассоциация аэропортов ожидает, что спрос на перелеты начнет восстанавливаться только в июне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных