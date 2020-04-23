«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджеров

«Аэрофлот» на 40% сократил зарплаты топ-менеджеровВ общей сложности его девять руководителей зарабатывают более 500 млн рублей в год
«Аэрофлот» из-за кризиса, вызванного коронавирусом, вынужден существенно сокращать затраты, сообщил его представитель. С апреля авиакомпания решила сократить на 40% зарплаты топ-менеджерам и отказаться от всех некритичных закупок. На какой период введены ограничения, неизвестно.
«Мы отказались от всех видов закупок, непосредственно не связанных с обеспечением производственной деятельности, оптимизацией затрат и безопасностью. Закупается только самое необходимое», – сказал представитель «Аэрофлота». Отменены в том числе все закупки автомобилей, а также рекламные контракты со СМИ.
В правление «Аэрофлота» входят девять человек – генеральный директор Виталий Савельев и восемь его заместителей. После 2016 г. «Аэрофлот» перестал публиковать данные о суммарном доходе правления и раскрывает только информацию о доходах всех топ-менеджеров группы, т. е. самого «Аэрофлота» и его дочерних компаний.
В 2016 г. Савельев и его замы в общей сложности заработали 599 млн руб. с учетом премий. Размер окладов (а именно их принято решение сократить на 40%) не раскрывался.
Ранее руководство лоукостера «Победа» (крупнейшая «дочка» Аэрофлота») после приостановки полетов в марте приняло решение полностью отказаться от апрельской зарплаты. В этом месяце бесплатно в «Победе» работают 18 топ-менеджеров, включая гендиректора компании Андрея Калмыкова.
Российские авиакомпании в конце марта были вынуждены полностью приостановить полеты за рубеж и сократить количество внутренних рейсов. По данным Международной ассоциации аэропортов, внутренний трафик российских авиаперевозчиков в первую неделю апреля упал в 10 раз относительно аналогичных дат прошлого года, во вторую-третью – в 15–20 раз. На этой неделе трафик стабильно ниже прошлогоднего в 20 раз.
В мае «Аэрофлот» рассчитывает увеличить число внутренних рейсов, поскольку ожидается ослабление карантинных мер, сказал ранее «Ведомостям» источник, близкий к группе. Международная ассоциация аэропортов ожидает, что спрос на перелеты начнет восстанавливаться только в июне.