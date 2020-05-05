Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррельРубль укрепился вслед за подорожавшим сырьем
Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.
Цена нефти WTI выросла на 19,7%. Нефть, баррель которой в 9.00 мск стоил $21,7, дорожала на протяжении всего дня и к 20.12 достигла цены в $24,41 за баррель.
В связи с растущими ценами на нефть рубль укрепил свои позиции к доллару и евро. Курс доллара на Мосбирже в 20.00 мск составил 73,79 руб., евро — 80 руб. Доллар потерял больше рубля, евро — 1,60 руб.
Чуть больше $30 за баррель — это средняя цена, которую ожидает Минэнерго в 2020 г. Усилия министерства направлены на то, чтобы нефть стоила не $15 и не $20, передавал ТАСС слова директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александра Гладкова. Бюджет России на 2020 г. сверстан из расчета цены на нефть марки Urals в $42,45 за баррель.
Распространение коронавируса в 2020 г. привело к падению спроса на энергоносители. Ситуация усугубилась в марте, когда страны ОПЕК+ не смогли договориться об условиях сокращения добычи. Новая сделка ОПЕК+ была заключена 12 апреля и начала действовать с 1 мая. Россия, по подсчетам консалтингового подразделения агентства Argus, взяла на себя наибольшие обязательства по сокращению добычи. Доля страны в общей квоте выросла с 18 до 26%, при этом у всех остальных участников соглашения она, наоборот, упала.