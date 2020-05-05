Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Распространение коронавируса в 2020 г. привело к падению спроса на энергоносители. Ситуация усугубилась в марте, когда страны ОПЕК+ не смогли договориться об условиях сокращения добычи. Новая сделка ОПЕК+ была заключена 12 апреля и начала действовать с 1 мая. Россия, по подсчетам консалтингового подразделения агентства Argus, взяла на себя наибольшие обязательства по сокращению добычи. Доля страны в общей квоте выросла с 18 до 26%, при этом у всех остальных участников соглашения она, наоборот, упала.