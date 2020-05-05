Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель

Рубль укрепился вслед за подорожавшим сырьем
Юрий Литвиненко
Евгений Разумный / Ведомости

Цена нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) поднялась выше отметки в $30 за баррель. Это максимальное значение с 15 апреля. Первый контракт на июльские поставки нефти по $30,02 за баррель был заключен на ICE в 16.36 мск, к 20.12 мск цена достигла $30,65 за баррель.

Цена нефти WTI выросла на 19,7%. Нефть, баррель которой в 9.00 мск стоил $21,7, дорожала на протяжении всего дня и к 20.12 достигла цены в $24,41 за баррель.

В связи с растущими ценами на нефть рубль укрепил свои позиции к доллару и евро. Курс доллара на Мосбирже в 20.00 мск составил 73,79 руб., евро — 80 руб. Доллар потерял больше рубля, евро — 1,60 руб.

Чуть больше $30 за баррель — это средняя цена, которую ожидает Минэнерго в 2020 г. Усилия министерства направлены на то, чтобы нефть стоила не $15 и не $20, передавал ТАСС слова директора департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александра Гладкова. Бюджет России на 2020 г. сверстан из расчета цены на нефть марки Urals в $42,45 за баррель.

Распространение коронавируса в 2020 г. привело к падению спроса на энергоносители. Ситуация усугубилась в марте, когда страны ОПЕК+ не смогли договориться об условиях сокращения добычи. Новая сделка ОПЕК+ была заключена 12 апреля и начала действовать с 1 мая. Россия, по подсчетам консалтингового подразделения агентства Argus, взяла на себя наибольшие обязательства по сокращению добычи. Доля страны в общей квоте выросла с 18 до 26%, при этом у всех остальных участников соглашения она, наоборот, упала. 

Ранее по теме: Китай вышел на рекордные закупки российской нефти Urals
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных