Китай вышел на рекордные закупки российской нефти Urals

Китай вышел на рекордные закупки российской нефти UralsСтрана скупает подешевевшее сырье в условия роста спроса на него
В I квартале 2020 г. Китай получил рекордное количество российской нефти Urals — 4 млн т, об этом говорится в обзоре ценового агентства Argus. В IV кварталом 2019 г. экспорт Urals в Китай составлял 2,5 млн т. Прошлый рекорд поставок в этом направлении был в III квартале 2018 г. — 2,7 млн т. или около 13% всего морского экспорта.
Около 75% китайского экспорта Urals в I квартале, поступило в северо-китайские порты Циндао (провинция Шаньдун), Цзиньчжоу (провинция Ляонин) и Тяньцзинь. Север страны оказался в меньшей степени затронут последствиями эпидемии, и здесь находится множество независимых заводов, отмечают в Argus.
Почти половина поставок в Китай была отгружена в январе — 2,3 млн т, в феврале поставки сократились до 520 000 т в связи с распространением в стране Covid-19. В марте спрос на сорт начал восстанавливаться — отгрузки Urals составили около 1,2 млн т. В апреле в эту страну отгружено более 2,1 млн т или около 24% всего морского экспорта Urals. Рост произошел благодаря восстановлению переработки в стране и удешевлению Urals.
По данным Argus, в I квартале в Северо-Западной Европе Urals продавалась со скидкой $2,33 за баррель относительно североморского датированного эталона, кварталом ранее скидка составляла $1,43 за баррель. К концу марта сорт продавался со скидкой $4,75 за баррель — это максимальная скидка с июня 2008 г.
В декабре прошлого года Китай увеличивал закупки сырья на фоне высокой маржи переработки, а цены на Urals снизились относительно североморского эталона из-за ожидаемого в январе увеличения экспорта, что сделало российский сорт более привлекательным относительно конкурирующего среднесернистого Oman, говорит вице-президент Argus по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно. Рост закупок в апреле был связан с восстановлением спроса в Китае, где постепенно снимают ограничительные меры, и особенностями регулирования цен на топливо в стране, поясняет Парно: «Розничные цены на топливо регулируются правительством и зависят от цены на нефть. Но когда котировки нефти падают ниже $40 за баррель, розничные цены на моторное топливо перестают снижаться. Поэтому сейчас в Китае очень высокая маржа переработки». В этих условиях пока китайские НПЗ чувствуют себя очень хорошо, но как долго сохранится такая ситуация – большой вопрос, учитывая, что спрос на нефтепродукты в стране по-прежнему ниже сезонных норм, а в других страхах Азиатско-Тихоокеанского региона спрос на поставки импортного топлива почти отсутствует, говорит Парно.
Нефть подешевела из-за пандемии коронавируса и действий правительств по борьбе с ним, приведших к снижению спроса на топливо. Ситуация усугубилась, когда в начале марта нефтедобывающие страны не смогли договориться о продлении сделки ОПЕК+, ограничивающую добычу нефти. В начале апреля участникам сделки пришлось вновь сесть за стол переговоров, и на этот раз они согласовали беспрецедентное сокращение добычи — на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне с постепенным наращиванием добычи в течение двух лет.
Китай также наращивал закупку дешевой нефти, закачивая ее в хранилища, говорит партнер консалтинговой компании Urus Advisory Алексей Панин: «Дальнейший спрос зависит и от развития эпидемиологической ситуации. Даже если Китай показывает положительную динамику, у него есть страны-партнеры, которые будут снижать потребление. А поскольку значительная часть китайской переработки идет на экспорт, потребность страны также будет снижаться».
Растут морские поставки Urals и в некоторые западные страны. Почти 4 млн т (второе место после Китая) было отгружено в Роттердам (Нидерланды), по сравнению с прошлым кварталом поставки в этом направлении выросли на 1,7 млн т. По данным трейдеров, компании могут направлять свои объемы в Роттердам на хранение в период низких цен, пишет Argus. Выросли поставки в Финляндию (на 270 000 т до 3 млн т), Грецию (на 440 000 до 840 000 т) и Литву (на 100 000 до 1,8 млн т). Италия и Турция сократили закупки российской нефти на 840 000 т и 1,1 млн т и получили 2,3 млн т и 1,2 млн т соответственно.
По данным Argus, больше всего в I квартале увеличил морской экспорт «Лукойл» — на 1,18 млн т относительно прошлого квартала до 4 млн т. «Сургутнефтегаз» повысил морские отгрузки Urals на 480 000 т до 4,4 млн т, преимущественно из Приморска. «Роснефть» увеличила морской экспорт Urals на 260 000 т до 9,2 млн т. Малые производители уменьшили поставки российской нефти почти на треть до 640 000 т.
В апреле танкерные поставки Urals вырастут до 8,9 млн т, это максимум с июня прошлого года — 9,92 млн т, когда морские отгрузки выросли в результате приостановки экспорта по «Дружбе» из-за загрязнения сырья органическими хлоридами. Однако в мае отгрузки сократятся до минимального уровня с декабря 2014 г. — 5,56 млн т, пишет Argus.
Помимо танкерных поставок Россия экспортирует нефть по магистральному нефтепроводу «Дружба», основные покупатели — Германия, Польша, Чехия, Венгрия, Словакия, Белоруссия. В 2019 г., по данным оператора нефтепровода компании «Транснефть», Россия экспортировала по трубе 42,3 млн т нефти, через морские порты – 138 млн т.
Китай является крупным покупателем российской нефти сорта ESPO по трубопроводу Восточная Сибирь-Тихий океан. В прошлом году поставки составили 40 млн т, включая транзит через Казахстан.
Китай является крупным покупателем российской нефти сорта ESPO по трубопроводу Восточная Сибирь-Тихий океан (ВСТО). В прошлом году поставки ESPO составили 40 млн т, включая транзит через Казахстан.