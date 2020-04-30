Китай вышел на рекордные закупки российской нефти Urals

В декабре прошлого года Китай увеличивал закупки сырья на фоне высокой маржи переработки, а цены на Urals снизились относительно североморского эталона из-за ожидаемого в январе увеличения экспорта, что сделало российский сорт более привлекательным относительно конкурирующего среднесернистого Oman, говорит вице-президент Argus по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии Виктор Парно. Рост закупок в апреле был связан с восстановлением спроса в Китае, где постепенно снимают ограничительные меры, и особенностями регулирования цен на топливо в стране, поясняет Парно: «Розничные цены на топливо регулируются правительством и зависят от цены на нефть. Но когда котировки нефти падают ниже $40 за баррель, розничные цены на моторное топливо перестают снижаться. Поэтому сейчас в Китае очень высокая маржа переработки». В этих условиях пока китайские НПЗ чувствуют себя очень хорошо, но как долго сохранится такая ситуация – большой вопрос, учитывая, что спрос на нефтепродукты в стране по-прежнему ниже сезонных норм, а в других страхах Азиатско-Тихоокеанского региона спрос на поставки импортного топлива почти отсутствует, говорит Парно.