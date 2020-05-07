Часовая выставка Baselworld в следующем году не состоится

Все это привело к конфликту с ключевыми экспонентами. 14 апреля Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и Tudor выступили с совместным заявлением, где говорилось, что они покидают Baselworld и создадут новую профессиональную выставку в Женеве совместно с Фондом высокого часового искусства (Foundation de la Haute Horlogerie, FHH). Ключевыми причинами этого назывались неприятие односторонних решений о сроках будущих мероприятий Baselworld, а также несогласие с политикой возврата взносов за выставку 2020 г. По данным расследования швейцарской газеты Le Temps, основой которого стало открытое письмо за подписью Юбера дю Плесси – директора отдела инвестиций и логистики Rolex и по совместительству главы комитета экспонентов Baselworld, MCH Group предложила участникам выставки два варианта: перенос 85% взноса для оплаты участия за 2021 г. или перенос 40% и возврат 30%. Соответственно, 15% взноса в первом варианте и 30% во втором MCH Group оставляла себе. Эти условия дю Плесси назвал неприемлемыми. Через два дня после публикации письма генеральный директор Baselworld Мишель Лорис-Меликофф ответил, что частичное возмещение расходов необходимо Baselworld, которая сейчас находится в режиме выживания, а полный возврат средств поставит существование выставки под угрозу.