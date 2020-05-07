Часовая выставка Baselworld в следующем году не состоится

Часовая выставка Baselworld в следующем году не состоитсяВ прошлом месяце она потеряла всех крупных экспонентов
Организаторы Baselworld, одной из крупнейших в мире ювелирно-часовых выставок, отменили намечавшееся на январь 2021 г. мероприятие. «Вместе с участниками и посетителями мы интенсивно работаем над разъяснением и обсуждением требований и вариантов новых платформ, – говорится в официальном заявлении от имени управляющего директора Baselworld Мишеля Лорис-Меликоффа. – К лету мы примем решение о возможных форматах последующей деятельности, а затем предоставим информацию о новой концепции и расписании».
Выставка этого года должна была состояться с 30 апреля по 5 мая. Она была отменена за месяц до начала после запрета правительства Швейцарии на собрания более 1000 человек из-за начавшейся пандемии коронавируса. Но в заявлении MCH Group, компании – организатора Baselworld, говорилось не об отмене, а о переносе выставки на 28 января – 2 февраля 2021 г. Позже выяснилось, что решение о переносе было принято руководством Baselworld в одностороннем порядке. Кроме того, не отмена, а «перенос сроков» выставки дал основания MCH Group, испытывающей финансовые проблемы, претендовать хотя бы на часть взносов, уже уплаченных экспонентами.
Все это привело к конфликту с ключевыми экспонентами. 14 апреля Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и Tudor выступили с совместным заявлением, где говорилось, что они покидают Baselworld и создадут новую профессиональную выставку в Женеве совместно с Фондом высокого часового искусства (Foundation de la Haute Horlogerie, FHH). Ключевыми причинами этого назывались неприятие односторонних решений о сроках будущих мероприятий Baselworld, а также несогласие с политикой возврата взносов за выставку 2020 г. По данным расследования швейцарской газеты Le Temps, основой которого стало открытое письмо за подписью Юбера дю Плесси – директора отдела инвестиций и логистики Rolex и по совместительству главы комитета экспонентов Baselworld, MCH Group предложила участникам выставки два варианта: перенос 85% взноса для оплаты участия за 2021 г. или перенос 40% и возврат 30%. Соответственно, 15% взноса в первом варианте и 30% во втором MCH Group оставляла себе. Эти условия дю Плесси назвал неприемлемыми. Через два дня после публикации письма генеральный директор Baselworld Мишель Лорис-Меликофф ответил, что частичное возмещение расходов необходимо Baselworld, которая сейчас находится в режиме выживания, а полный возврат средств поставит существование выставки под угрозу.
В заявлении об отмене выставки в 2021 г. уточняется, что стороны достигли соглашения по выплатам за 2020 г. «Я приветствую конструктивную позицию представителей MCH Group, которая позволила нам найти сбалансированное решение», – подтверждает Юбер дю Плесси. Он подчеркивает, что крупнейшие экспоненты (Patek Philippe, Rolex, Tudor, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith и Tag Heuer) согласились на более низкие компенсации, чтобы другие участники смогли получить лучшие условия выплат.
Baselworld проводится с 1917 г. Долгое время выставка оставалась крупнейшим ювелирно-часовым мероприятием в мире. Проблемы у смотра начались в 2018 г., когда Baselworld со скандалом покинул ее главный экспонент – Swatch Group, крупнейшая часовая компания мира, которая также заявила о нежелании руководства Baselworld слушать участников. Позже Swatch Group объявила, что будет проводить собственное мероприятие Time to Move в Цюрихе. Потеряв крупнейшего экспонента, MCH Group инициировала ряд реформ: сменился генеральный директор Baselworld, который объявил о новых форматах выставки и пообещал стать более гибкими. Например, он решил проводить больше открытых мероприятий для публики, а также договорился синхронизировать сроки проведения мероприятий с другой крупной профильной выставкой – Watches & Wonders, проводимой Фондом высокого часового искусства (до этого года она носила название Салон часового искусства SIHH).
Этот год был принципиально важен как констатация и закрепление успехов нововведений Baselworld. Но менеджмент не смог справиться с форс-мажором из-за пандемии коронавируса, потеряв сначала пять крупнейших оставшихся после ухода Swatch Group экспонентов, а следом – бренды холдинга LVMH (Hublot, TAG Heuer, Zenith и Bulgari). Они объявили о решении покинуть Baselworld спустя три дня после Rolex, Patek Philippe и Chanel, уточнив, что присоединятся к их новой профессиональной выставке. После ухода LVMH среди участников Baselworld практически не осталось марок, сопоставимых по масштабу и значимости. Пока из топовых брендов в числе экспонентов остаются Graff, Frederique Constant, Carl F. Bucherer, Bell & Ross, De Bethune.