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Часовая выставка Baselworld в следующем году не состоится

В прошлом месяце она потеряла всех крупных экспонентов
Анна Шилова
Christian Hartmann / REUTERS

Организаторы Baselworld, одной из крупнейших в мире ювелирно-часовых выставок, отменили намечавшееся на январь 2021 г. мероприятие. «Вместе с участниками и посетителями мы интенсивно работаем над разъяснением и обсуждением требований и вариантов новых платформ, – говорится в официальном заявлении от имени управляющего директора Baselworld Мишеля Лорис-Меликоффа. – К лету мы примем решение о возможных форматах последующей деятельности, а затем предоставим информацию о новой концепции и расписании». 

Выставка этого года должна была состояться с 30 апреля по 5 мая. Она была отменена за месяц до начала после запрета правительства Швейцарии на собрания более 1000 человек из-за начавшейся пандемии коронавируса. Но в заявлении MCH Group, компании – организатора Baselworld, говорилось не об отмене, а о переносе выставки на 28 января – 2 февраля 2021 г. Позже выяснилось, что решение о переносе было принято руководством Baselworld в одностороннем порядке. Кроме того, не отмена, а «перенос сроков» выставки дал основания MCH Group, испытывающей финансовые проблемы, претендовать хотя бы на часть взносов, уже уплаченных экспонентами.

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Watches & Wonders отменена, Baselworld перенесена на следующий год

Все это привело к конфликту с ключевыми экспонентами. 14 апреля Rolex, Patek Philippe, Chanel, Chopard и Tudor выступили с совместным заявлением, где говорилось, что они покидают Baselworld и создадут новую профессиональную выставку в Женеве совместно с Фондом высокого часового искусства (Foundation de la Haute Horlogerie, FHH). Ключевыми причинами этого назывались неприятие односторонних решений о сроках будущих мероприятий Baselworld, а также несогласие с политикой возврата взносов за выставку 2020 г. По данным расследования швейцарской газеты Le Temps, основой которого стало открытое письмо за подписью Юбера дю Плесси – директора отдела инвестиций и логистики Rolex и по совместительству главы комитета экспонентов Baselworld, MCH Group предложила участникам выставки два варианта: перенос 85% взноса для оплаты участия за 2021 г. или перенос 40% и возврат 30%. Соответственно, 15% взноса в первом варианте и 30% во втором MCH Group оставляла себе. Эти условия дю Плесси назвал неприемлемыми. Через два дня после публикации письма генеральный директор Baselworld Мишель Лорис-Меликофф ответил, что частичное возмещение расходов необходимо Baselworld, которая сейчас находится в режиме выживания, а полный возврат средств поставит существование выставки под угрозу. 

Старейшая ювелирно-часовая ярмарка мира потеряла последнего крупного экспонента

Бренды LVMH присоединятся к новому мероприятию Rolex, Patek Philippe и Chanel

В заявлении об отмене выставки в 2021 г. уточняется, что стороны достигли соглашения по выплатам за 2020 г. «Я приветствую конструктивную позицию представителей MCH Group, которая позволила нам найти сбалансированное решение», – подтверждает Юбер дю Плесси. Он подчеркивает, что крупнейшие экспоненты (Patek Philippe, Rolex, Tudor, Chanel, Chopard, Hublot, Zenith и Tag Heuer) согласились на более низкие компенсации, чтобы другие участники смогли получить лучшие условия выплат.

Baselworld проводится с 1917 г. Долгое время выставка оставалась крупнейшим ювелирно-часовым мероприятием в мире. Проблемы у смотра начались в 2018 г., когда Baselworld со скандалом покинул ее главный экспонент – Swatch Group, крупнейшая часовая компания мира, которая также заявила о нежелании руководства Baselworld слушать участников. Позже Swatch Group объявила, что будет проводить собственное мероприятие Time to Move в Цюрихе. Потеряв крупнейшего экспонента, MCH Group инициировала ряд реформ: сменился генеральный директор Baselworld, который объявил о новых форматах выставки и пообещал стать более гибкими. Например, он решил проводить больше открытых мероприятий для публики, а также договорился синхронизировать сроки проведения мероприятий с другой крупной профильной выставкой – Watches & Wonders, проводимой Фондом высокого часового искусства (до этого года она носила название Салон часового искусства SIHH).

Часовые новинки 2020 года

Крупнейшие профильные выставки отменены, но марки продолжают представлять новые модели

Этот год был принципиально важен как констатация и закрепление успехов нововведений Baselworld. Но менеджмент не смог справиться с форс-мажором из-за пандемии коронавируса, потеряв сначала пять крупнейших оставшихся после ухода Swatch Group экспонентов, а следом – бренды холдинга LVMH (Hublot, TAG Heuer, Zenith и Bulgari). Они объявили о решении покинуть Baselworld спустя три дня после Rolex, Patek Philippe и Chanel, уточнив, что присоединятся к их новой профессиональной выставке. После ухода LVMH среди участников Baselworld практически не осталось марок, сопоставимых по масштабу и значимости. Пока из топовых брендов в числе экспонентов остаются Graff, Frederique Constant, Carl F. Bucherer, Bell & Ross, De Bethune.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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