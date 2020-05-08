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Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров

«Победа» и ряд других авиакомпаний на субсидии претендовать пока не могут
Александр Воробьев
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса. На заседании было одобрены выделение этих средств и правила их распределения среди авиакомпаний, министерство приступит к распределению денег незамедлительно, заявил министр транспорта Евгений Дитрих (цитата по ТАСС).

Минтранс и разработал проект постановления. Проект был 27 апреля направлен в правительство без согласования с Минфином и Минэкономразвития, следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердил человек, близкий к Минтрансу.

Субсидии должны компенсировать авиакомпаниям снижение трафика в февраля-июле, говорится в проекте постановления. Субсидии перевозчики могут направить на зарплаты пилотам и бортпроводникам, платежи российским лизинговым компаниям и на услуги аэропортов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных