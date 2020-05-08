Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров«Победа» и ряд других авиакомпаний на субсидии претендовать пока не могут
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса. На заседании было одобрены выделение этих средств и правила их распределения среди авиакомпаний, министерство приступит к распределению денег незамедлительно, заявил министр транспорта Евгений Дитрих (цитата по ТАСС).
Минтранс и разработал проект постановления. Проект был 27 апреля направлен в правительство без согласования с Минфином и Минэкономразвития, следует из документа, с которым ознакомились «Ведомости». Его подлинность подтвердил человек, близкий к Минтрансу.
Субсидии должны компенсировать авиакомпаниям снижение трафика в февраля-июле, говорится в проекте постановления. Субсидии перевозчики могут направить на зарплаты пилотам и бортпроводникам, платежи российским лизинговым компаниям и на услуги аэропортов.