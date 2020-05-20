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«Ситимобил» поменял схему работы с водителями такси

Теперь она почти полностью копирует модель «Яндекс.Такси»
Ксения Вирченко
Максим Стулов / Ведомости

Сервис заказа такси «Ситимобил» 19 мая перешел на новую схему работы с водителями, следует из информации на странице таксопарка Gdel в Instagram. Представитель «Ситимобила» Георгий Лобушкин подтвердил, что агрегатор изменил схему работы с водителями. 

Теперь в приложении сервиса для водителей есть только два режима. В режиме «не работаю» водители получают только предварительные заказы. А при выборе «на линии» «Ситимобил» сам назначает заказы с правом отказаться от них, в том числе если конечная точка маршрута находится за городом. Конечную точку водители видят только после поступления заказа и при условии достаточно большого количества баллов в приложении сервиса. Цена поездки теперь скрыта и отображается только после принятия заказа. До этого у «Ситимобила» был еще один режим – «предлагать». В нем водитель самостоятельно мог выбрать понравившийся ему заказ и сразу видел как точку назначения маршрута, так и цену поездки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных