«Ситимобил» поменял схему работы с водителями такси

Теперь в приложении сервиса для водителей есть только два режима. В режиме «не работаю» водители получают только предварительные заказы. А при выборе «на линии» «Ситимобил» сам назначает заказы с правом отказаться от них, в том числе если конечная точка маршрута находится за городом. Конечную точку водители видят только после поступления заказа и при условии достаточно большого количества баллов в приложении сервиса. Цена поездки теперь скрыта и отображается только после принятия заказа. До этого у «Ситимобила» был еще один режим – «предлагать». В нем водитель самостоятельно мог выбрать понравившийся ему заказ и сразу видел как точку назначения маршрута, так и цену поездки.