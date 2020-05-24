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Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

Получить статус помогла сенатор Людмила Нарусова
Екатерина Бурлакова Анна Червонная
М. Стулов / Ведомости

20 мая группа компаний «Монерон» исчезла из перечня системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая – и из перечня Минэкономразвития, обратили внимание «Ведомости».

Минсельхоз, Минэкономразвития не ответили на запросы о причинах такого решения, направленные им еще 20 и 21 мая соответственно. Представитель Росрыболовства отказался от комментариев.

ГК «Монерон» – крупный российский добытчик крабов. Основатель этого бизнеса – Олег Кан. В составе группы две крупных компании: «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» (КУК). У них в распоряжении квоты на добычу более 9000 т крабов, или около 10% всей добычи этого ресурса в России (расчеты «Ведомостей» и данные Росрыболовства). 

ГК «Монерон» исключена в связи с решением правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики, она голосовала заочно в середине мая. Об этом «Ведомостям» рассказал человек, знакомый с процедурой формирования этого списка. Это подтверждает еще один собеседник «Ведомостей», знающий о проведении такого голосования. Запрос в пресс-службу правительства остался без ответа.

Чей краб 

«Монерон» принадлежит депутату Сахалинской областной думы Дмитрию Пашову, КУК – Виктории Ледуковой, согласно «СПАРК-Интерфаксу». Следственный комитет считает Кана бенефициаром этого бизнеса. Кан с конца 2018 г. находится за границей. 

В феврале 2020 г. Кан был заочно арестован Хабаровским краевым судом. Компании подозреваются в занижении стоимости крабов при экспорте в 2014–2015 гг. Товар декларировался для поставок подконтрольной Кану панамской компании по одной таможенной стоимости, а фактически поставлялся японской компании по значительно большей цене. Общий размер ущерба России оценен в 210,3 млн руб., говорилось в постановлении суда от 30 марта. Кроме того, следствие считает Кана организатором контрабандных поставок краба в Японию и Китай, а также убийства рыбопромышленника Валерия Пхиденко в 2010 г. во Владивостоке.

Арестованы активы двух крупных российских компаний по вылову краба

Следствие считает их владельцем бизнесмена Олега Кана

Новый партнер

Недавно стало известно, что у Пашова и Ледуковой появились новые партнеры. 

О покупке 40% в их компаниях договорилась телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак. Еще по 10% собиралась купить Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» и А1 Игоря Соглаева, который является партнером Собчак по крабовому бизнесу. 

Сделке помешал Южно-Сахалинский городской суд: 30 марта он запретил налоговой инспекции регистрировать какие-либо сделки по отчуждению долей в компаниях. Помимо этого арестованы рыболовные суда, автомобили и недвижимость.

13 мая арест долей КУКа и «Монерона», а также части их имущества был продлен еще на три месяца: в суд поступило ходатайство об этом от следователя Игоря Гындынова, следует из копии постановления. Он мотивировал это необходимостью провести следственные и процессуальные действия. Продление ареста подтвердил «Ведомостям» представитель суда. Представитель Следственного комитета на запрос не ответил. Компании получили копию решения суда и не согласны с ним, будут оспаривать, заявил Соглаев. Также 3 июня ожидается рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда от 30 марта.

Собчак известно и о продлении ареста, и об исключении из списка системообразующих компаний, сказала она «Ведомостям»: «Сделка пока не регистрируется – не о чем говорить. На данный момент я не имею отношения к этим компаниям». 

Краб вне системы

Список из более чем 1000 системообразующих компаний был составлен в конце апреля. Пострадавшие от последствий коронавируса компании из этого списка смогут получить господдержку, сообщало правительство. Каждая из них сможет рассчитывать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей, госгарантии для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов. 

Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов заявлял, что отраслевые списки системообразующих предприятий «будут носить динамичный характер», количество предприятий в них может меняться.

Условия для попадания в список – соответствие компании определенным критериям. Для рыбодобытчиков это либо выручка в 20 млрд руб., либо выручка в 10 млрд руб. при численности в 1500 работников. 

14 мая компания «Монерон» обратилась с письмом к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. В письме она обосновывала выручку в 23,5 млрд руб. со ссылкой на налоговые декларации, следует из копии обращения, с которой ознакомились «Ведомости». Его содержание подтвердил Пашов. Выяснить, почему компанию исключили из списка, не удалось, говорит он: известно лишь, что это сделано на основании решения правительственной комиссии.  В любом случае, по его словам, это небольшая потеря – планов претендовать на господдержку не было.

Среди подведомственных Минсельхозу направлений в части системообразующих предприятий больше всего менялся список именно производителей рыбы. Сначала там было только три компании. После обращений профильных отраслевых объединений и сенаторов от нескольких регионов в Минсельхоз список был изменен. Из первоначального перечня там осталась только Русская рыбопромышленная компания Глеба Франка. 

КУК и «Монерон» в числе 18 компаний Сахалинской области предлагала включить в этот список член Совета Федерации от Республики Тыва Людмила Нарусова, мать Собчак. Она ссылалась на обратившуюся к ней Ассоциацию рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Также из списка Нарусовой в перечень системообразующих вошла, например, компания «Гидрострой». 

Ранее по теме: Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

«Я никакого отношения к включению в список системообразующих не имею. Это происходило само по себе, так как это крупнейшая компания. Привязывать меня и мою маму к этому списку некорректно», – подчеркнула Собчак. Она напомнила, что в тот список предлагалось еще несколько компаний. 

Сейчас в списке Минсельхоза всего 95 системообразующих компаний, из них 9 специализируются на производстве рыбы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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