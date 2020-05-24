Связанная с Собчак крабовая компания лишилась статуса системообразующей

14 мая компания «Монерон» обратилась с письмом к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. В письме она обосновывала выручку в 23,5 млрд руб. со ссылкой на налоговые декларации, следует из копии обращения, с которой ознакомились «Ведомости». Его содержание подтвердил Пашов. Выяснить, почему компанию исключили из списка, не удалось, говорит он: известно лишь, что это сделано на основании решения правительственной комиссии. В любом случае, по его словам, это небольшая потеря – планов претендовать на господдержку не было.