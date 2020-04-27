Связанная с Собчак крабовая компания вошла в список системообразующих

Среди этих десяти – компания «Монерон», крупный добытчик краба в России. Недавно стало известно о новых собственниках этой компании: 12 марта телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак договорилась о приобретении по 40% долей в двух компаниях – «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс». Еще по 10% в этих компаниях приобрела Елена Соглаева, супруга бывшего топ-менеджера «Роснефти» и А1 Игоря Соглаева. Это подтвердили «Ведомостям» и Собчак, и Соглаев – именно он выступает ее партнером в крабовом бизнесе.