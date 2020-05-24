Wildberries попала в число крупных онлайн-продавцов еды

Wildberries попала в число крупных онлайн-продавцов едыКомпания обогнала «старичков» рынка – «Азбуку вкуса» и «Ашан»
Крупнейший российский онлайн-магазин Wildberries по итогам апреля 2020 г. впервые поднялся на 8-е место в рейтинге интернет-продавцов продуктов питания, свидетельствуют данные «Infoline-аналитики». Ранее Wildberries также попадала в этот список, но не поднималась выше 9-й строчки по результатам 2019 г.
Оборот Wildberries в продуктах питания, по информации «Infoline-аналитики», в апреле 2020 г. составил 770 млн руб. Собственная оценка Wildberries – 772 млн руб. К концу 2020 г. Wildberries планирует нарастить оборот продуктов в 10 раз по сравнению с 2019 г., рассказал ее представитель.
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