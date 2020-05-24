Wildberries попала в число крупных онлайн-продавцов еды

Оборот Wildberries в продуктах питания, по информации «Infoline-аналитики», в апреле 2020 г. составил 770 млн руб. Собственная оценка Wildberries – 772 млн руб. К концу 2020 г. Wildberries планирует нарастить оборот продуктов в 10 раз по сравнению с 2019 г., рассказал ее представитель.