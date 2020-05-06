Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

В онлайн-торговле продуктами впервые за 13 лет сменился лидер

Им стала X5 Retail Group, владелица «Перекрестков» и «Пятерочек»
Ксения Вирченко
Наталья Шарапова / для Ведомостей

X5 Retail Group, куда входят сети «Перекресток» и «Пятерочка», сообщила, что стала лидером рынка онлайн-продаж продуктов питания. Предыдущие 13 лет, по данным Data Insight, на первом месте был «Утконос».

Оборот двух онлайн-платформ группы – Perekrestok.ru и «Доставка. Пятерочка», по данным компании за апрель, – 1,7 млрд руб. Это в 4,7 раза больше, чем онлайн-продажи X5 за аналогичный период 2019 г. Апрельский оборот «Утконоса», по предварительным оценкам Data Insight, составил 1,35–1,4 млрд руб. X5 прогнозирует дальнейшее увеличение своей доли на рынке онлайн-доставки продуктов, говорится в сообщении компании.

Такого успеха X5 добилась не только благодаря повышенному из-за самоизоляции спросу, но и благодаря быстро меняющимся предпочтениям потребителя, за которыми следует X5, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман. Лидирующую позицию X5 позволили достичь инвестиции в цифровую трансформацию в последние годы, правильная стратегия развития цифровых сервисов, сильная команда и др., говорится в сообщении группы.

Всего за апрель сервисы X5 доставили более 520 000 заказов: 262 000 – через Perekrestok.ru и 259 000 – через «Доставка. Пятерочка». Средний чек в последней составил 2006 руб., а в Perekrestok.ru – 4537 руб.

X5 рано или поздно должна была обогнать «Утконос», считает партнер Data Insight Борис Овчинников, этому способствовали в том числе значительные вложения в рекламу платформ и в развитие их инфраструктуры. Но определяющую роль, по мнению эксперта, сыграла эпидемия коронавируса, которая заставила X5 быстрее развивать инфраструктуру Perekrestok.ru и ускорить запуск интернет-проекта «Пятерочки».

Представитель «Утконоса» отказался от комментариев.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных