В онлайн-торговле продуктами впервые за 13 лет сменился лидер

Оборот двух онлайн-платформ группы – Perekrestok.ru и «Доставка. Пятерочка», по данным компании за апрель, – 1,7 млрд руб. Это в 4,7 раза больше, чем онлайн-продажи X5 за аналогичный период 2019 г. Апрельский оборот «Утконоса», по предварительным оценкам Data Insight, составил 1,35–1,4 млрд руб. X5 прогнозирует дальнейшее увеличение своей доли на рынке онлайн-доставки продуктов, говорится в сообщении компании.