В онлайн-торговле продуктами впервые за 13 лет сменился лидер

В онлайн-торговле продуктами впервые за 13 лет сменился лидерИм стала X5 Retail Group, владелица «Перекрестков» и «Пятерочек»
X5 Retail Group, куда входят сети «Перекресток» и «Пятерочка», сообщила, что стала лидером рынка онлайн-продаж продуктов питания. Предыдущие 13 лет, по данным Data Insight, на первом месте был «Утконос».
Оборот двух онлайн-платформ группы – Perekrestok.ru и «Доставка. Пятерочка», по данным компании за апрель, – 1,7 млрд руб. Это в 4,7 раза больше, чем онлайн-продажи X5 за аналогичный период 2019 г. Апрельский оборот «Утконоса», по предварительным оценкам Data Insight, составил 1,35–1,4 млрд руб. X5 прогнозирует дальнейшее увеличение своей доли на рынке онлайн-доставки продуктов, говорится в сообщении компании.
Такого успеха X5 добилась не только благодаря повышенному из-за самоизоляции спросу, но и благодаря быстро меняющимся предпочтениям потребителя, за которыми следует X5, сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман. Лидирующую позицию X5 позволили достичь инвестиции в цифровую трансформацию в последние годы, правильная стратегия развития цифровых сервисов, сильная команда и др., говорится в сообщении группы.
Всего за апрель сервисы X5 доставили более 520 000 заказов: 262 000 – через Perekrestok.ru и 259 000 – через «Доставка. Пятерочка». Средний чек в последней составил 2006 руб., а в Perekrestok.ru – 4537 руб.
X5 рано или поздно должна была обогнать «Утконос», считает партнер Data Insight Борис Овчинников, этому способствовали в том числе значительные вложения в рекламу платформ и в развитие их инфраструктуры. Но определяющую роль, по мнению эксперта, сыграла эпидемия коронавируса, которая заставила X5 быстрее развивать инфраструктуру Perekrestok.ru и ускорить запуск интернет-проекта «Пятерочки».
Представитель «Утконоса» отказался от комментариев.