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В России изобрели гнущуюся фанеру

Производство инновационного материала начала «Свеза» Алексея Мордашова
Полина Трифонова Бэла Ляув
Гибкую фанеру будет удобно использовать при строительстве опалубки для геометрически сложных конструкций, обещает «Свеза» /«СВЕЗА-Лес»

Крупнейший в мире производитель березовой фанеры сообщил о разработке и начале производства нового материала – гибкой фанеры. Она подходит для использования в опалубке при строительстве геометрически сложных конструкций – колонн, тоннелей, очистных сооружений и проч.

«Свеза» входит в «Север групп» Алексея Мордашова. В 2019 г. компания произвела 1,4 млн куб. м березовой фанеры и ДСП.

До конца года будет произведено несколько тысяч кубометров гибкой фанеры, передал через представителя директор по маркетингу «Свезы» Святослав Сарсон. Новый материал будет дороже обычной фанеры примерно на 50–60%.

Сейчас для придания бетонной конструкции сложной геометрии приходится замачивать фанеру, надрезать или собирать и склеивать необходимую форму из тонких полос или же использовать непрочную картонную или тяжелую металлическую опалубку, говорится в сообщении компании. Гибкая фанера же легче и дешевле металлической опалубки и может использоваться до 20 раз.

Стоимость металлической опалубки складывается, по сути, из стоимости металла, говорит старший директор АКРА Максим Худалов. Тонкий стальной лист размером 2,3 х 1,2 м стоит порядка 4500 руб. Такой же лист обычной фанеры – 1200 руб. «Свеза» пишет, что гибкая фанера будет дешевле металлической опалубки на 47%.

Основная проблема любого строительства – как раз его высокая себестоимость и огромное количество контрагентов и подрядчиков, участвующих в процессе. Если разрабатывается технология, которая позволяет работать над снижением себестоимости строительного процесса и сокращать число подрядчиков, то она должна быть всячески поддержана отраслью и государством, уверен председатель комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский.

Появление нового продукта – это важно, но не приведет к революции в строительстве, говорит топ-менеджер строительной компании. Доля криволинейных поверхностей в конструкциях составляет всего несколько процентов.

В первую очередь гибкую фанеру «Свеза» начала продавать в России и странах ближнего зарубежья. Но уже есть заказы из Европы, говорит Сарсон: «Одним из главных заказчиков может стать Китай, где объемы строительства бьют все рекорды».

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Крупнейшими отраслями – потребителями фанеры являются строительство, производство упаковки и мебели. Развитие рынка фанеры будет зависеть в ближайшие месяцы от динамики восстановления европейский рынков, уверен аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Андрей Караваев: 67% производимой в России фанеры экспортируется, в основном в Евросоюз, США и Египет. Но из-за пандемии производство стало сокращаться. А за I квартал этого года цены на березовую фанеру рухнули более чем на 20% – с $450 до $350 за куб. м.

Пандемия неизбежно скажется на замедлении темпов роста мировой экономики, согласен Сарсон. Соответственно, и «спрос на фанеру может снизиться на несколько процентов». «Но именно в кризисное время потребители максимально озабочены повышением эффективности, а гибкая фанера как раз позволит им и снизить затраты, и повысить производительность труда», – заключает Сарсон.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных