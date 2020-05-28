В России изобрели гнущуюся фанеру

Крупнейшими отраслями – потребителями фанеры являются строительство, производство упаковки и мебели. Развитие рынка фанеры будет зависеть в ближайшие месяцы от динамики восстановления европейский рынков, уверен аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Андрей Караваев: 67% производимой в России фанеры экспортируется, в основном в Евросоюз, США и Египет. Но из-за пандемии производство стало сокращаться. А за I квартал этого года цены на березовую фанеру рухнули более чем на 20% – с $450 до $350 за куб. м.