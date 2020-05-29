Роспотребнадзор начал проверку магазинов Leroy Merlin

Роспотребнадзор начал проверку магазинов Leroy MerlinРитейлер не закрывал магазины в период режима самоизоляции
Московское управление Роспотребнадзора выявило у столичных магазинов Leroy Merlin нарушения санитарного законодательства, сообщил «Ведомостям» представитель управления. Сейчас по этому поводу проводится внеплановая выездная проверка, добавил он. Какие именно правила нарушила компания, он не пояснил.
В апреле работой Leroy Merlin в Москве и Московской области, несмотря на связанный с режимом самоизоляции запрет, возмутились конкуренты компании. Среди них были вице-президент Hoff Михаил Кучмент, гендиректор OBI Россия Адам Росински и совладелец сети строительных гипермаркетов «Максидом» Мария Евневич.
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