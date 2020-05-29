Роспотребнадзор начал проверку магазинов Leroy Merlin

Московское управление Роспотребнадзора выявило у столичных магазинов Leroy Merlin нарушения санитарного законодательства, сообщил «Ведомостям» представитель управления. Сейчас по этому поводу проводится внеплановая выездная проверка, добавил он. Какие именно правила нарушила компания, он не пояснил.