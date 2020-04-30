Конкуренты Leroy Merlin возмутились его открытыми магазинами

Конкуренты Leroy Merlin возмутились его открытыми магазинамиДругие магазины товаров для дома и ремонта закрыты из-за режима самоизоляции
Крупные продавцы товаров для дома недоумевают, почему их конкурент – Leroy Merlin – работает в Москве и Московской области, несмотря на связанный с режимом самоизоляции запрет на работу магазинов, которые не продают товары первой необходимости. Об этом «Ведомостям» сообщили вице-президент Hoff Михаил Кучмент, гендиректор OBI Россия Адам Росински и совладелец сети строительных гипермаркетов «Максидом» Мария Евневич. Ранее, 30 апреля Кучмент об этом написал и на своих страницах в Instagram и Facebook.
Согласно постановлениям мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева, в период самоизоляции с 30 марта по 11 мая включительно в регионе из розницы разрешена работа только продовольственных магазинов и продающих товары первой необходимости, аптек. В столице также открыты зоомагазины.
Магазины Leroy Merlin в Москве и Московской области, кроме шести торговых точек в Химках, Мытищах, Косине, Алтуфьеве, Сокольниках и Зеленограде, открылись, гласил баннер на стартовой странице сайта Leroy Merlin вечером 30 апреля. Всего в Москве и Московской области, по данным того же сайта, 26 магазинов сети.
Региональные власти уже закрывали в принудительном порядке магазины Leroy Merlin в Красноярске, Челябинске и Екатеринбурге, сообщало отраслевое издание Retail.ru.
«Я не вижу логики в том, что магазины Leroy Merlin открыты в то время, как другим крупным продавцам товаров для дома (OBI, «Петрович», Hoff и др.) запрещено работать», - заявил «Ведомостям» Кучмент.
OBI тоже «искренне не понимает» и пытается уже около трех недель выяснить у местных властей, на каком основании только один, избранный участник рынка получил право работать и не закрывать магазины, рассказал Росински: «Что необходимо сделать нам, чтобы получить такое право? К сожалению, на сегодняшний день разъяснений мы так и не получили».
Открытый в качестве эксперимента 30 апреля единственный торговый зал в магазине «Петрович» на Новорижском шоссе был закрыт в этот же день по требованию надзорных органов, рассказал представитель этой компании.
У «Максидом» ассортимент шире, чем у Leroy Merlin – почти 2500 наименований, напоминает Евневич: ее сеть торгует товарами первой необходимости — бытовой химией, детскими товарами, средствами индивидуальной защиты и др. «Однако мы приняли решение работать только в формате интернет-магазина», — рассказала она. По ее словам, «Максидома» есть регионы, где его магазины работают с частичным перекрытием торгового зала (Екатеринбург, Уфа, Санкт-Петербург): покупатели могут передвигаться и брать товары только на территории продажи продуктов первой необходимости. В Московской области у «Максидома» один магазин — в Котельниках, из-за ограничений он работает как склад для формирования онлайн-заказов и не приносит столько, сколько при работе в режиме офлайн-магазина, говорит Евневич.
Ассортимент Leroy Merlin достаточно сильно пересекается с ассортиментом Hoff, который ко всему прочему продает бытовую химию и чистящие средства и др., недоумевает Кучмент, но другие ритейлеры продают их онлайн. «Простите, но вы не убедите меня, что диван можно выбрать и онлайн, а вот унитаз – нет. Раз уж на то пошло, то и на том, и на другом желательно посидеть перед покупкой», — пишет он в Instagram и Facebook.
«Ведомости» отправили запросы представителям федерального Роспотребнадзора, а также его подразделений в Москве и Московской области. Представитель Leroy Merlin не ответил на запрос.