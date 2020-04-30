Конкуренты Leroy Merlin возмутились его открытыми магазинами

У «Максидом» ассортимент шире, чем у Leroy Merlin – почти 2500 наименований, напоминает Евневич: ее сеть торгует товарами первой необходимости — бытовой химией, детскими товарами, средствами индивидуальной защиты и др. «Однако мы приняли решение работать только в формате интернет-магазина», — рассказала она. По ее словам, «Максидома» есть регионы, где его магазины работают с частичным перекрытием торгового зала (Екатеринбург, Уфа, Санкт-Петербург): покупатели могут передвигаться и брать товары только на территории продажи продуктов первой необходимости. В Московской области у «Максидома» один магазин — в Котельниках, из-за ограничений он работает как склад для формирования онлайн-заказов и не приносит столько, сколько при работе в режиме офлайн-магазина, говорит Евневич.