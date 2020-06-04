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В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании

Ранее ФСБ провела обыски в офисах РВК и в доме топ-менеджера
Ангелина Кречетова Екатерина Кинякина Алексей Никольский Артем Гирш
Евгений Разумный / Ведомости

В Москве задержан гендиректор АО «Российская венчурная компания» (РВК) Александр Повалко, рассказал «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. Об этом также сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, Повалко задержан на 48 часов.

3 июня стало известно, что сотрудники службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (СЭБ ФСБ) и полиции провели обыски в офисе компании и в доме Повалко. Изымались документы, информация на электронных носителях и прочее, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, уголовное дело, в рамках которого проходили обыски, возбуждено по факту злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК).

Поводом для расследования якобы стал рапорт сотрудника СЭБ ФСБ, в котором говорилось о возможных махинациях со стороны руководства АО РВК. Речь шла о необоснованном выделении инвестиций в $600 000 «на проект, который себя не оправдал», писал «Коммерсантъ». Сумма ущерба, по данным газеты, может вырасти до $3 млн.

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Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах отмечал, что новое дело выросло из дела о хищении из РВК почти $23 млн (1,3 млрд руб. в рублевом эквиваленте) под предлогом инвестиции средств в США. Эти деньги компания вложила в проект Alion Energy, связанный с солнечной энергетикой. Следствие полагает, что перевод был осуществлен вопреки решению совета директоров РВК, который не увидел экономической обоснованности этих инвестиций.

В хищениях обвинялись экс-директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. Оба были арестованы по ходатайствам следствия, но в 2019 г. освобождены после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

В РВК «Ведомостям» накануне сообщили лишь, что следственные органы интересует «исторический» портфель РВК, сделки 2012–2016 гг. Сегодня пресс-служба компании уточнила, что следственные мероприятия касаются реинвестирования части вырученных от продажи Soft Machines средств в американскую компанию Alion Energy. «Компания продолжает работу в обычном режиме. Однако ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров», – подчеркнула пресс-служба РВК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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