В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании

Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах отмечал, что новое дело выросло из дела о хищении из РВК почти $23 млн (1,3 млрд руб. в рублевом эквиваленте) под предлогом инвестиции средств в США. Эти деньги компания вложила в проект Alion Energy, связанный с солнечной энергетикой. Следствие полагает, что перевод был осуществлен вопреки решению совета директоров РВК, который не увидел экономической обоснованности этих инвестиций.