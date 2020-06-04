В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компании

В Москве задержан гендиректор Российской венчурной компанииРанее ФСБ провела обыски в офисах РВК и в доме топ-менеджера
3 июня стало известно, что сотрудники службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (СЭБ ФСБ) и полиции провели обыски в офисе компании и в доме Повалко. Изымались документы, информация на электронных носителях и прочее, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По словам собеседников газеты, уголовное дело, в рамках которого проходили обыски, возбуждено по факту злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК).
Поводом для расследования якобы стал рапорт сотрудника СЭБ ФСБ, в котором говорилось о возможных махинациях со стороны руководства АО РВК. Речь шла о необоснованном выделении инвестиций в $600 000 «на проект, который себя не оправдал», писал «Коммерсантъ». Сумма ущерба, по данным газеты, может вырасти до $3 млн.
Источник «Ведомостей» в правоохранительных органах отмечал, что новое дело выросло из дела о хищении из РВК почти $23 млн (1,3 млрд руб. в рублевом эквиваленте) под предлогом инвестиции средств в США. Эти деньги компания вложила в проект Alion Energy, связанный с солнечной энергетикой. Следствие полагает, что перевод был осуществлен вопреки решению совета директоров РВК, который не увидел экономической обоснованности этих инвестиций.
В хищениях обвинялись экс-директор департамента инвестиций и член правления РВК Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. Оба были арестованы по ходатайствам следствия, но в 2019 г. освобождены после вмешательства уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
В РВК «Ведомостям» накануне сообщили лишь, что следственные органы интересует «исторический» портфель РВК, сделки 2012–2016 гг. Сегодня пресс-служба компании уточнила, что следственные мероприятия касаются реинвестирования части вырученных от продажи Soft Machines средств в американскую компанию Alion Energy. «Компания продолжает работу в обычном режиме. Однако ситуация не может не вызвать озабоченности и недоумения у всего инвестиционного сообщества и наших партнеров», – подчеркнула пресс-служба РВК.