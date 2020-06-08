Производители сланцевой нефти в США получили помощь от ОПЕК+Они смогут значительно нарастить добычу, но ненадолго
Разработчики сланцевых месторождений в США оказались в тяжелом положении из-за падения спроса и цен на нефть в связи с пандемией коронавируса. В результате весной нефтедобыча в стране резко сократилась.
Но в последние недели цены восстанавливаются. Цена фьючерсов на североамериканскую нефть WTI даже превысила $40 за баррель впервые с марта, после того как участники соглашения ОПЕК+ договорились 6 июня продлить нынешние ограничения на добычу еще на месяц. Теперь некоторые производители сланцевой нефти собираются снова нарастить производство. Но без инвестиций в бурение новых скважин его рост может оказаться кратковременным.
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