Нефтяникам США будет трудно повторить сланцевый бум

Разработчики сланцевых месторождений помогли США стать крупнейшим в мире производителем нефти. При этом в отличие от разработчиков традиционных месторождений они могли быстро реагировать на изменение цен, увеличивая или сокращая добычу. Однако на этот раз им могут потребоваться годы, чтобы вернуть производство на докризисный уровень, если это вообще произойдет, считают участники отрасли и эксперты.