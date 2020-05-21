Кто заработал на нефтяном кризисе

Из-за пандемии коронавируса и введения карантина во многих странах спрос на нефть этой весной рухнул более чем на 20%. После того как в начале марта страны ОПЕК+ не продлили соглашение о сокращении добычи, Саудовская Аравия стала наращивать производство нефти. Но даже достижение договоренности в начале апреля о сокращении 9,7 млн баррелей в день не изменило фактический баланс сил на нефтяном рынке, ведь новые квоты начинали действовать с мая. В результате к 4 мая коммерческие запасы нефти в мире выросли до 2,951 млрд баррелей, по данным Kayrros (после чего начали понемногу сокращаться).