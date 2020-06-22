А1 хочет избавиться от слишком сурового имиджа

Когда рассматриваются такие вопросы по этике, в обсуждении всегда участвуют две стороны, но в этом случае эмитенат облигаций Russian Standar не пригласили на обсуждение, говорит представитель холдинга «Русский стандарт», и компания не имела возможности высказать свои аргументы: это ставит этичность А1 и решения консультативного совета под вопрос. Эмитент около трех лет назад связался с крупнейшими держателями облигаций и предложил провести переговоры для урегулирования ситуации с облигациями, напоминает представитель холдинга, к сожалению, из-за позиции некоторых держателей (в первую очередь компании Pala), достигнуть компромисса до сих пор не удалось. В этом споре A1 агрессивными методами помогает компании Pala против российской компании вместо конструктивного пути переговоров и поиска взаимоприемлемого решения, считают в «Русском стандарте».