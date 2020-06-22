А1 хочет избавиться от слишком сурового имиджа

А1 хочет избавиться от слишком сурового имиджаЕе проекты будут проходить независимую этическую экспертизу
Акционеры «Альфа-групп» решили менять имидж своей инвестиционной компании А1, которая занимается разрешением сложных экономических ситуаций и корпоративных споров. А1 озаботилась морально-этической стороной своей работы и создала консультативный совет, говорится в ее сообщении. Идея в том, чтобы проекты, за которые берется А1, проходили не только юридическую, но и этическую экспертизу, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер А1 Андрей Елинсон. Через совет, по его словам, будут проходить основные проекты А1, он будет давать рекомендации касательно деятельности компании с точки зрения соответствия деловой этике и А1, обещает ее руководитель, безусловно, будет прислушиваться к мнению его членов.
В состав совета А1 вошли российские экономисты, правоведы и общественные деятели: декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, председатель общественного совета при МВД Анатолий Кучерена, председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин, президент бизнес-школы «Сколково» Андрей Шаронов и президент РСПП Александр Шохин.
Тема этики в управлении – как в бизнесе, так и политике, является одним из моих исследовательских интересов, рассказал «Ведомостям» Андрей Шаронов: консультативный совет А1 создан для того, чтобы учитывать вопросы этики в корпоративных конфликтах. «Мое участие в нем преследует цель создания более справедливой бизнес-среды», — отметил Шаронов.
А1 вместо со «Сколково» недавно разработали индекс А1 для оценки уровня конфликтности деловой среды России и запустили информационный портал для бизнеса.
Председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» и один из совладельцев консорциума Михаил Фридман убежден, что совместно с советом удастся реализовать ряд инициатив компании А1, которые будут способствовать «успешной трансформации бизнес-отношений в российском деловом сообществе», приводятся в сообщении А1 его слова. Пандемия выступила мощным катализатором изменений во всех сферах жизнедеятельности, что привело к резкому росту «запроса на справедливость», в том числе и в бизнес-отношениях, объясняет Елинсон: способность любой компании вносить вклад в установление справедливых правил игры станет важным фактором стоимости бизнеса. А так как А1 специализируется на разрешении специальных ситуаций между компаниями или акционерами, продолжает Елинсон, «компания посчитала необходимым сформулировать «обновленную миссию и играть более важную роль в этой общей тенденции».
На своем первом заседании консультационный совет оценивал действия А1 по взысканию долгов с владельца банка «Русский стандарт» Рустама Тарико в интересах держателей дефолтных облигаций Russian Standard Ltd.: в 2019 г. А1 решила помочь группе кредиторов Тарико. После того, как за дело взялась А1, швейцарский фонд Pala Assets бывшего совладельца «Мечела» Владимира Йориха подал иск к Тарико и еще нескольким компаниям, требуя с них 4,5 млрд руб. Кроме того, в апреле комитет кредиторов инициировал процесс взыскания заложенных по бондам 49% акций банка «Русский стандарт».
Консультативный совет А1 выступил за продолжение работы А1 по взысканию долгов с Тарико в интересах держателей бумаг, говорится в сообщении А1: члены совета подтвердили, что позиция А1 соответствует этическим стандартам ведения бизнеса, в частности, принципам хартии корпоративной и деловой этики РСПП.
Шаронов, по его словам, воздержался от голосования совета по делу о взыскании долгов с Тарико, так как он является одним из партнеров-учредителей бивнес-школы «Сколково», поэтому участие Шаронова породило бы конфликт интересов.
Когда рассматриваются такие вопросы по этике, в обсуждении всегда участвуют две стороны, но в этом случае эмитенат облигаций Russian Standar не пригласили на обсуждение, говорит представитель холдинга «Русский стандарт», и компания не имела возможности высказать свои аргументы: это ставит этичность А1 и решения консультативного совета под вопрос. Эмитент около трех лет назад связался с крупнейшими держателями облигаций и предложил провести переговоры для урегулирования ситуации с облигациями, напоминает представитель холдинга, к сожалению, из-за позиции некоторых держателей (в первую очередь компании Pala), достигнуть компромисса до сих пор не удалось. В этом споре A1 агрессивными методами помогает компании Pala против российской компании вместо конструктивного пути переговоров и поиска взаимоприемлемого решения, считают в «Русском стандарте».
Улучшить имидж
Несмотря на то, что большинство солидных компаний беспокоится о своей репутации, создание таких советов нехарактерно для бизнеса, в том числе мирового, говорит профессор Высшей школы экономики, бывший руководитель Федеральной службы по финасновым рынкам Олег Вьюгин: обычно вопросы этического характера – объект обсуждения на совете директоров или среди ведущих акционеров. Такой нестандартный подход с учетом участия А1 в исторически сложных сделках с активами несостоятельных компаний может быть выбран для того, чтобы в долгосрочной перспективе способствовать улучшению имиджа компании с целью ее возможного переформатирования, полагает Вьюгин.
Оппоненты А1 в «сложных ситуациях», за которые берется компания, нередко называют ее действия рейдерством. Среди них владелец «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гинер, представитель вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, бывшая владелица «Интеко» Елены Батуриной и др.
А1 сопровождает «Росгосстрах» в судебных спорах с компаниями, которые при прошлом собственнике Даниле Хачатурове входили в периметр страховой группы. На прошлой неделе президиум Верховного суда признал законным решение нижестоящего суда о пересмотре иска «Росгосстраха» к «Капитал лайф страхование жизни» (бывшая «РГС жизнь») на 151 млрд руб. о товарных знаках. Гинер, комментируя решение президиума, назвал действия «Росгосстраха», А1 и банка «Открытие» (владелец страховщика) «рейдерством». А1 также участвовала в споре совладельца конструкторского бюро «Корунд-М» Владимиром Бетелиным с другим акционером. Когда А1 в 2019 г. вступила в дело, это стало проблемой для Бетелина — он даже писал письмо главе «Ростеха» Сергею Чемезову, в котором заявил, что в отношении его компании происходит «рейдерский захват», и просил госкорпорацию подумать над покупкой доли в «Корунд-М», писал РБК.
В декабре минувшего года стало известно о претензиях А1 к богатейшей россиянке – Елене Батуриной, президенту компании Inteco и вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Компания намерена взыскать с Батуриной стоимость 25% акций ранее принадлежавшей ей «Интеко». Когда в декабре мировой судья Элисты объявил Батурину в розыск по уголовному делу о клевете, ее представитель связывал решение о розыске с действиями А1 и «очередным этапом рейдерской атаки на Батурину». Иск о клевете подавал Эренцен Манжеев, финансовый управляющий брата Батуриной Виктора в деле о банкротстве. А1 возражала, что не имеет отношения к постановлению суда. В январе суд постановление отменил, а в мае прекратил дело.
А1 помогает Агентству по страхованию вкладов (АСВ) находить и возвращать имущество собственников рухнувших банков. Год назад компания объявила вознаграждение за информацию об активах бывших бенефициаров Внешпромбанка Георгия Беджамова и Ларисы Маркус. А1 также запустила рекламную кампании в России и Лондоне (там предположительно проживает Беджамов) для поиска активов, пообещав выплачивать денежное вознаграждение за любую ценную информацию, связанную с активами экс-банкиров.