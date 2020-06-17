Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново

Разбирательство по делу о товарных знаках «Росгосстраха» длится уже два года – с июня 2018 г. Лицензионные соглашения между «Росгосстрахом» и тогда еще «РГС жизнью» действовали более 12 лет. Они давали «РГС жизни» право использовать 13 товарных знаков «Росгосстраха», уплачивая ежеквартально по 15 000 руб. за каждый. Последний такой документ стороны подписали в феврале 2017 г., он зарегистрирован в Роспатенте 3 августа 2017 г. – за несколько недель до того, как собственником «Росгосстраха» стал «ФК Открытие» – и вскоре сам перешел на санацию в ЦБ. «РГС жизнь» в сделку с банком не вошла, а в 2018 г. ее владельцем объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.