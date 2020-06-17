Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново

Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят зановоПрезидиум Верховного суда встал на сторону «Росгосстраха» в споре с компанией Гинера
«Этот иск безусловно войдет в историю судебной практики в России как самый неадекватный и при этом один из самых затянутых», ‒ заявил президент «Капитал лайф страхование жизни» (бывшая «РГС жизнь») Евгений Гинер, его слова передал представитель. Так Гинер отреагировал на решение президиума Верховного суда (ВС), который в среду отменил решение судебной коллегии и оставил в силе решение суда по интеллектуальным правам (СИП) о пересмотре иска «Росгосстраха» к «Капитал лайф страхование жизни» на 151 млрд руб. о товарных знаках. В марте председатель ВС Вячеслав Лебедев внес представление в президиум: он попросил президиум отменить решение судебной коллегии и оставить в силе решение СИП. Это стало прецедентом – Лебедев внес представление в ВС впервые за все время существования Экономической коллегии (с августа 2014 г., когда прошло слияние ВС и Высшего арбитражного суда).
Президиум ВС пресек возможность злоупотреблений сроками исковой давности, искусственно создаваемых за счет длительного нахождения на посту недобросовестного директора, отмечает управляющий партнер А1 (представляет «Росгосстрах» в судах) Андрей Елинсон, чьи слова приводятся в сообщении компании. «Из-за подобных злоупотреблений правом «Росгосстрах» понес колоссальные убытки, ‒ отметил он. – Уверен, что при новом рассмотрении дело будет рассмотрено полно и всесторонне, с учетом указаний президиума ВС».
«Мы считаем результат рассмотрения Президиумом Верховного суда надзорной жалобы шагом к восстановлению справедливости в этом важном для нас процессе. Надеемся, что вовлеченность А1 с их опытом даст возможность восстановить права «Росгосстраха», ‒ отметила вице-президент по правовым вопросам ПАО СК «Росгосстрах» Наталья Чельцова.
Разбирательство по делу о товарных знаках «Росгосстраха» длится уже два года – с июня 2018 г. Лицензионные соглашения между «Росгосстрахом» и тогда еще «РГС жизнью» действовали более 12 лет. Они давали «РГС жизни» право использовать 13 товарных знаков «Росгосстраха», уплачивая ежеквартально по 15 000 руб. за каждый. Последний такой документ стороны подписали в феврале 2017 г., он зарегистрирован в Роспатенте 3 августа 2017 г. – за несколько недель до того, как собственником «Росгосстраха» стал «ФК Открытие» – и вскоре сам перешел на санацию в ЦБ. «РГС жизнь» в сделку с банком не вошла, а в 2018 г. ее владельцем объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.
Новым собственникам «Росгосстраха» условия договора не понравились – они пошли в суд, желая расторгнуть его и взыскать 2 млрд руб. за пользование товарным знаком в 2017 г.; еще около 149 млрд руб. «Росгосстрах» потребовал в качестве компенсации. Компания считает заключенный при предыдущем владельце договор о товарном знаке несправедливым, он наносит ущерб «Росгосстраху». За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» «сущие копейки», сетовал на одном из заседаний суда представитель компании. Задорнов не считает Гинера реальным владельцем «Капитал лайфа»: он уверен, что реальным собственником компании остается бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров.
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков. «Дать указания» суду в разрешении этого спора Лебедева незадолго до заседания коллегии в декабре просил предправления банка «Открытие» (владеет «Росгосстрахом») Михаил Задорнов.
«Капитал лайф» упирал на то, что, несмотря на заявления «Росгосстраха» о нерыночности договора, последний платеж за пользование торговыми знаками был в сентябре 2019 г. и не возвращался «Росгосстрахом» как необоснованный. РГС парировал, что агентский договор с начала 2017 г. не исполняется и никаких платежей страховщик не получал.
В своем мартовском представлении в президиум Лебедев указывал на фундаментальное нарушение норм права – еще суд первой инстанции отказал в проведении экспертизы по определению рыночной стоимости договора на пользование товарными знаками Суд, отмечал Лебедев, нарушил принципы состязательности и не обеспечил возможность истцу представить доказательства. А судебная коллегия ошибочно посчитала, что СИП вышел за пределы своих полномочий, когда потребовал повторного исследования доказательств, посчитал председатель ВС.
В «Капитал лайф» уверены в своей правоте, а передача дела в первую инстанцию – это просто удлинение сроков рассмотрения для принятия финального решения, передал представитель компании слова Гинера: «то, что оно будет в нашу пользу у меня нет сомнений». У претензий оппонентов нет содержательной правовой базы, полагает президент компании, что уже неоднократно было доказано в судах разных инстанций. Но Гинера и компанию беспокоит, «что в стране возможно такое долгое и последовательное манипулирование судебной системой, в том числе с привлечением председателя ВС со стороны «Росгосстраха», «Открытия» и А1, действия которых можно назвать только одним словом — рейдерство».