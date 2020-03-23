Председатель ВС занял сторону «Росгосстраха» в споре с компанией Гинера
Председатель Верховного суда (ВС) Вячеслав Лебедев внес представление в президиум ВС о пересмотре иска «Росгосстраха» к «Капитал лайф страхование жизни» (бывшая «РГС жизнь») на 151 млрд руб. о товарных знаках, говорится в картотеке арбитражных дел. В декабре судебная коллегия по экономическим спорам ВС отменила решение суда по интеллектуальным правам, постановившего направить дело на новое рассмотрение. Точку в споре должен поставить президиум ВС – это последняя инстанция.
«Дать указания» суду в разрешении этого спора Лебедева незадолго до заседания коллегии в декабре просил предправления банка «ФК Открытие» (владеет «Росгосстрахом») Михаил Задорнов.
Теперь президиум ВС при рассмотрении дела должен учесть представление Лебедева перед тем, как решать, передавать ли спор на новое рассмотрение. Дата заседания пока неизвестна. Сам Лебедев, внесший представление, в заседании президиума участвовать не может.
Председатель ВС вправе внести представление о пересмотре судебных постановлений в целях устранения фундаментальных нарушений норм права, которые повлияли на законность обжалуемых судебных постановлений и лишили участников спора права на справедливое судебное разбирательство. Лебедев воспользовался этим правом впервые, говорят юристы.
Фундаментальное нарушение норм права заключалось в том, что еще суд первой инстанции отказал в проведении экспертизы по определению рыночной стоимости договора на пользование товарными знаками, указал Лебедев в представлении: суд нарушил принципы состязательности и не обеспечил возможность истцу представить доказательства. А судебная коллегия ошибочно посчитала, что суд по интеллектуальным правам (СИП) вышел за пределы своих полномочий, когда потребовал повторного исследования доказательств, посчитал Лебедев.
Лебедев попросил президиум отменить решение судебной коллегии и оставить в силе решение СИП.
Лебедев внес представление в ВС впервые за все время существования Экономической коллегии (с августа 2014 г., когда прошло слияние ВС и Высшего Арбитражного суда), говорят юристы. Невозможно вспомнить случаи, когда Лебедев подписывал бы представление в президиум, так что конкретный кейс можно назвать уникальным, отмечает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. С высокой долей уверенности можно ожидать, что постановление экономической коллегии ВС будет отменено и дело отправится в суд первой инстанции для нового рассмотрения, говорит Клеточкин. За последние 5 лет подобного прецедента, когда председатель ВС направляет представление на решение коллегии по экономическим спорам, мною не найдено, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук. Чаще всего, правда, не по экономическим составам, президиум направляет дело на новое рассмотрение с указанием судам своих рекомендаций.
Речь идет исключительно о процессуальных вопросах, представление председателя ВС не содержит никаких решений или рекомендаций по фактической части спора, говорит представитель «Капитал лайф»: комментарии, которые распространяет в этой связи «Росгосстрах», в компании считают неприемлемым манипулированием фактами и недопустимым давлением на суд. «Мы готовы к любым новым рассмотрениям, так как заинтересованы, чтобы у наших оппонентов не осталось больше никаких возможностей для спекуляций на этой теме, в том числе процессуальных», – передал через представителя президент «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гинер. Надо раз и навсегда закрыть оппонентам «возможность использовать подобные претензии для ведения нечистоплотной конкурентной борьбы».
О чем спор
Разбирательство по делу о товарных знаках «Росгосстраха» идет с июня 2018 г. Лицензионные соглашения между «Росгосстрахом» и тогда еще «РГС жизнью» действовали более 12 лет. Они давали «РГС жизни» право использовать 13 товарных знаков «Росгосстраха», уплачивая ежеквартально по 15 000 руб. за каждый. Последний такой документ стороны подписали в феврале 2017 г., он зарегистрирован в Роспатенте 3 августа 2017 г. – за несколько недель до того, как собственником «Росгосстраха» стал «ФК Открытие» – и вскоре сам перешел на санацию в ЦБ. «РГС жизнь» в сделку с банком не вошла, а в 2018 г. ее владельцем объявил себя президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер.
Новым собственникам «Росгосстраха» условия договора не понравились – они пошли в суд, желая расторгнуть его и взыскать 2 млрд руб. за пользование товарным знаком в 2017 г.; еще около 149 млрд руб. «Росгосстрах» потребовал в качестве компенсации. Компания считает заключенный при предыдущем владельце договор о товарном знаке несправедливым, он наносит ущерб «Росгосстраху». За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» «сущие копейки», сетовал на одном из заседаний суда представитель компании. Задорнов не считает Гинера реальным владельцем «Капитал лайф»: он уверен, что реальным собственником компании остается бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров.
Эта «циничная схема» является еще одним элементом в череде выявленных фактов вывода активов РГС в 2017 г. в пользу компаний Хачатурова, включая ООО «Капитал лайф страхование жизни», которые сейчас расследуются правоохранительными органами, приводятся в сообщении страховщика слова Кирилла Бабаева, члена правления компании А1, которая представляет интересы «Росгосстраха».
Чтобы коллегия отменила постановление кассации, оно должно было нарушать права заявителя – «Капитал лайф», говорил «Ведомостям» адвокат защиты от А1 Кирилл Ермоленко, но они не были нарушены, так как у компании было право на защиту при новом рассмотрении.
«Капитал лайф» упирал на то, что несмотря на заявления «Росгосстраха» о нерыночности договора, последний платеж за пользование торговыми знаками был в сентябре 2019 г. и не возвращался «Росгосстрахом» как необоснованный. РГС парировал, что агентский договор с начала 2017 г. не исполняется и никаких платежей страховщик не получал.