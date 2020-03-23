Председатель ВС занял сторону «Росгосстраха» в споре с компанией Гинера

Лебедев внес представление в ВС впервые за все время существования Экономической коллегии (с августа 2014 г., когда прошло слияние ВС и Высшего Арбитражного суда), говорят юристы. Невозможно вспомнить случаи, когда Лебедев подписывал бы представление в президиум, так что конкретный кейс можно назвать уникальным, отмечает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. С высокой долей уверенности можно ожидать, что постановление экономической коллегии ВС будет отменено и дело отправится в суд первой инстанции для нового рассмотрения, говорит Клеточкин. За последние 5 лет подобного прецедента, когда председатель ВС направляет представление на решение коллегии по экономическим спорам, мною не найдено, говорит партнер FMG Group Николай Коленчук. Чаще всего, правда, не по экономическим составам, президиум направляет дело на новое рассмотрение с указанием судам своих рекомендаций.