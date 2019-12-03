Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»
Судебная коллегия Верховного суда отменила решение суда по интеллектуальным правам, который постановил направить спор о 151 млрд руб. за использование товарных знаков «Росгосстраха» на новое рассмотрение.
Незадолго до рассмотрения судом спора стало известно, что предправления «ФК Открытие» (владеет «Росгосстрахом») Михаил Задорнов написал письмо председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву с просьбой «дать указания» суду в разрешении спора о товарных знаках. Такое же письмо Лебедеву написал и гендиректор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин, узнал The Bell.
Лицензионные соглашения между «Росгосстрахом» и компанией «РГС жизнь» (теперь – «Капитал лайф») действовали на протяжении более 12 лет. Соглашение давало право «РГС жизни» использовать 13 товарных знаков «Росгосстраха», уплачивая ежеквартально по 15 000 руб. за каждый. Последний такой документ стороны подписали в феврале 2017 г., он прошел регистрацию в Роспатенте 3 августа 2017 г. – за несколько недель до того, как собственником «Росгосстраха» стал банк «ФК Открытие». Затем оба перешли на санацию к ЦБ. «РГС жизнь» в сделку с банком не вошла, а в 2018 г. ее владельцем неожиданно назвал себя владелец ПФК ЦСКА Евгений Гинер.
Новым собственникам «Росгосстраха» условия договора не понравились – они пошли в суд, желая расторгнуть договор и взыскать за пользование товарным знаком в течение 2017 г. 2 млрд руб.; еще порядка 149 млрд руб. «Росгосстрах» потребовал в качестве компенсации. В компании считают, что заключенный еще при предыдущем владельце «Росгосстраха» договор о товарном знаке несправедлив и наносит ущерб «Росгосстраху», вводит клиентов и ЦБ в заблуждение и не отвечает коммерческой реальности. За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» в год нерыночную сумму – порядка 400 000 руб., «это сущие копейки», сетовал представитель компании.
«Росгосстрах» проигрывал суды первой и апелляционной инстанции, но в сентябре суд по интеллектуальным правам отменил решения двух судов и направил дело на новое рассмотрение. Страховщику в судебных разбирательствах помогает инвестиционное подразделение «Альфа групп» – А1. Совладелец «Альфы» Петр Авен даже обращался к президенту: в апреле он жаловался Владимиру Путину на суды, принимающие решения не в пользу РГС.
Защита страховщика на заседании заявила: несмотря на то что соглашения на тех же условиях действовали и раньше, «РГС жизнь» тогда входила в группу «Росгосстраха», но, подписав новый договор в феврале, бывший менеджмент страховщика не мог не знать, что компания не войдет в периметр санации, а значит, заключил сделку на заведомо нерыночных условиях. Пока «РГС жизнь» платила за бренд «Росгосстраха» «сущие копейки», компания собрала премий на 80 млрд руб., отметила защита «Росгосстраха»: однако эти деньги сам страховщик не получал.
Сторона «Капитал лайф» на заседании заверила, что, несмотря на заявления «Росгосстраха» о нерыночности договора, последний платеж за пользование торговыми знаками был в сентябре 2019 г. и не возвращался «Росгосстрахом» как необоснованный.
«Росгосстрах» рассмотрит вопрос об обжаловании решения судебной коллегии Верховного суда в президиуме, рассказал адвокат защиты от А1 Кирилл Ермоленко: все вопросы суда на заседании не имели отношения к предмету кассационной жалобы – товарного знака. По его словам, такое решение суда – печальное событие для судебной практики по такого рода делам: для того чтобы ВС отменил постановление кассации, это постановление должно было нарушать права заявителя – «Капитал лайф». Но в этом случае они не были нарушены, так как у компании было право на защиту при новом рассмотрении. Это очень редкий случай, чтобы Верховный суд отменил решение о направлении дела на новое рассмотрение, говорит Ермоленко: сегодняшним решением суд лишил «Росгосстрах» права на судебную защиту. Кроме того, продолжает адвокат, суд признал договор с ценой в 15 000 руб. за товарный знак рыночным, причем без проведения экспертизы. «Это абсурд!» – отметил он.