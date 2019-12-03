Верховный суд поддержал компанию Гинера в споре с «Росгосстрахом»

«Росгосстрах» рассмотрит вопрос об обжаловании решения судебной коллегии Верховного суда в президиуме, рассказал адвокат защиты от А1 Кирилл Ермоленко: все вопросы суда на заседании не имели отношения к предмету кассационной жалобы – товарного знака. По его словам, такое решение суда – печальное событие для судебной практики по такого рода делам: для того чтобы ВС отменил постановление кассации, это постановление должно было нарушать права заявителя – «Капитал лайф». Но в этом случае они не были нарушены, так как у компании было право на защиту при новом рассмотрении. Это очень редкий случай, чтобы Верховный суд отменил решение о направлении дела на новое рассмотрение, говорит Ермоленко: сегодняшним решением суд лишил «Росгосстрах» права на судебную защиту. Кроме того, продолжает адвокат, суд признал договор с ценой в 15 000 руб. за товарный знак рыночным, причем без проведения экспертизы. «Это абсурд!» – отметил он.