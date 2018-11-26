Финансы / Страхование

«Росгосстраху» не удалось отсудить 150 млрд рублей за использование своего бренда

Компания проиграла суд «Капитал лайфу»
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«Росгосстраху», отправившемуся вместе с санируемым банком «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, не удалось взыскать с бывшей «РГС жизни» около 150 млрд руб. за использование своего бренда. Арбитражный суд Москвы на заседании в понедельник отказал «Росгосстраху» в иске, сказала судья Ольга Никонова. Решение может быть обжаловано в девятом Арбитражном апелляционном суде.

Представитель истца по итогам заседания сообщил, что компания обжалует решение. С решением суда «Росгосстрах» не согласен и будет его обжаловать, подтвердил официальный представитель страховщика. Представитель ответчика сказал «Ведомостям», что считает решение суда «справедливым и обоснованным». «Мы полностью удовлетворены вынесенным сегодня судебным решением, в рамках которого суд признал несостоятельными все претензии по бренду «РГС жизнь» и соответствующим товарным знакам», — сообщил «Ведомостям» через своего представителя президент «Капитал лайф страхование жизни» Евгений Гинер.

В начале июня «Росгосстрах» предъявил иск к «РГС жизни» (с 3 сентября переименована в «Капитал лайф страхование жизни») на 116,6 млрд руб. (в качестве третьих лиц привлечены ЦБ и Роспатент), в котором оспорил договор на использование бренда «РГС жизнь». Истец считает, что заключенный еще при предыдущем владельце «Росгосстраха» договор о товарном знаке несправедлив и наносит ущерб «Росгосстраху», вводит клиентов и ЦБ в заблуждение и не отвечает коммерческой реальности. За использование товарного знака «РГС жизнь» платит «Росгосстраху» в год менее 1 млн руб., «это сущие копейки», сетовал представитель компании.

Представитель «ФК Открытие» сказал, что поддерживает позицию «Росгосстраха». «Ведомости» ожидают комментариев представителя ЦБ.

Лицензионные соглашения между «Росгосстрахом» и «РГС жизнью» действовали на протяжении более 12 лет, последнее из них было подписано в феврале 2017 г. и прошло регистрацию в Роспатенте 3 августа 2017 г., т. е. за несколько недель до того, как собственником «Росгосстраха» стал ЦБ. На судебном заседании в октябре «Росгосстрах» заявил об увеличении суммы иска до 148,8 млрд руб. Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, который в апреле назвал себя собственником «РГС жизни», увеличение размера иска назвал очередным абсурдом.

В октябре Роспатент лишил «Росгосстрах» эксклюзивных прав на товарный знак «РГС жизнь». В результате рассмотрения обращения «РГС жизни» Роспатент решил, что у «РГС жизни» есть исключительное право на фирменное название, так как компания начала работать под ним с момента основания в 2004 г., тогда как «Росгосстрах» стал правообладателем товарного знака гораздо позже, в 2010 г. «Росгосстрах» будет обжаловать решение Роспатента, обещал представитель страховщика.

«РГС жизнь» создана в 2004 г. бывшим владельцем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым и его партнерами, он и контролировал компанию. В 2016 г. Хачатуров продал страховщика другу и партнеру Алхасу Сангулии, а «Росгосстрах» договорился обменять на долю в банке «ФК Открытие», но так и не получил ее. В августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие», а вместе с ним и «Росгосстрах». «Росгосстрах жизнь» в этом не участвовала, но новый предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов выражал надежду, что страховщик жизни вернется в состав группы.

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