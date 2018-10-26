Финансы / Страхование

«Росгосстрах» продолжает сокращать бизнес

Премии с начала года упали на четверть, но прибыль растет
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«Росгосстрах», отправившийся вместе с банком «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, продолжает сокращать бизнес. За девять месяцев этого года сборы компании составили 51,4 млрд руб., сообщил страховщик. Это на 23,9% меньше, чем годом ранее (67,6 млрд руб.).

На самом деле падение еще сильнее: в свежей отчетности «Росгосстрах» учел премии присоединенной 1 октября дочерней группы «Капитал». За полгода (последняя отчетность на 30 июня) только «Капитал страхование» продала полисов на 6,4 млрд руб.

«Росгосстрах» планомерно наращивает размер премий, уверяет его представитель: в III квартале он составил 16,5 млрд руб., что лучше двух предшествующих кварталов. Падение премий «Росгосстраха» действительно замедляется. По данным ЦБ, в первом полугодии сокращение сборов было выше, премии упали на 44,6% до 27,8 млрд руб. У большинства крупных страховщиков сборы росли.

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