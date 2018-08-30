Финансы / Страхование
Статья опубликована в № 4642 от 30.08.2018 под заголовком: «Росгосстрах» почти у цели

«Росгосстрах» продолжает платить по ОСАГО больше, чем собирать премий

Но новые продажи полисов страховщику убытков не приносят
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В среду «Росгосстрах», ровно год назад отправившийся вместе с санируемым банком «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), отчитался по международным стандартам за первое полугодие. Несмотря на сворачивание бизнеса по ОСАГО, принесшего страховщику многомиллиардные убытки, выплаты в этом сегменте все еще превышают собранные премии, показала отчетность. По итогам первого полугодия «Росгосстрах» собрал по ОСАГО 9,3 млрд руб., а выплатил 11,3 млрд руб.

В 2017 г. компания начала сворачивать бизнес по ОСАГО, в результате в IV квартале ее доля на этом рынке составила 10%, хотя еще в 2015 г. она была почти 40%. Тогда же «Росгосстрах» получил первый убыток в размере 5 млрд руб., с тех пор он только рос. Рекордным стал прошлый год, когда компания потеряла 55,6 млрд руб. Новому собственнику – банку «ФК Открытие» – пришлось вложить в «Росгосстрах» 106 млрд руб.

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