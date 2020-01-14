Чем грозит Елене Батуриной противостояние с А1 Михаила Фридмана
У вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной появился очень опасный соперник – А1 Михаила Фридмана и его партнеров. Компания намерена взыскать с Батуриной стоимость 25% акций ранее принадлежавшей ей «Интеко».
12 декабря в храме Христа Спасителя было немноголюдно. Отпевали бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Примерно за час до конца церемонии с большим букетом бордовых роз в храм зашел президент России Владимир Путин. Речей произносить не стал. Возложив цветы, президент приобнял Батурину, потом по очереди обеих дочерей, выразил соболезнования остальным членам семьи Лужкова и сел рядом с вдовой у гроба. Пару минут они что-то обсуждали, затем Путин покинул храм.
А спустя две недели входящая в консорциум «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров инвесткомпания А1 объявила о претензиях к Батуриной. Как это обычно бывает с А1, схема оказалась нетривиальной. Компания приобрела права требования на 3,25 млрд руб. к признанному банкротом старшему брату Батуриной Виктору. Всего он должен кредиторам 3,3 млрд руб. У Батурина таких денег нет, но они могут быть у его сестры. После изучения материалов предпринимательской деятельности Виктора Батурина компания сделала вывод, что у Елены Батуриной есть перед братом долг за 25% акций ЗАО «Интеко», говорит представитель А1. Выплата позволит удовлетворить требования всех кредиторов, утверждает он.
Представитель Батуриной отрицает факт наличия долгов перед Виктором, а действия А1 называет рейдерской атакой. Компания Фридмана и его партнеров действительно специалист в корпоративных войнах. Правда, с миллиардерами ей воевать еще не приходилось. Forbes оценил в 2019 г. состояние Батуриной в $1,2 млрд. По этому показателю журнал поставил ее на 81-е место в рейтинге российских миллиардеров и на первое – в рейтинге богатейших женщин страны.
Исчезнувшие связи
Смерть Лужкова серьезно осложняет позиции Батуриной в грядущем противостоянии с А1, констатирует политолог Алексей Макаркин. Ведь она не простой бизнесмен. Свое состояние Батурина сколотила именно тогда, когда у власти был Лужков.