Чем грозит Елене Батуриной противостояние с А1 Михаила Фридмана

А спустя две недели входящая в консорциум «Альфа-групп» Михаила Фридмана и его партнеров инвесткомпания А1 объявила о претензиях к Батуриной. Как это обычно бывает с А1, схема оказалась нетривиальной. Компания приобрела права требования на 3,25 млрд руб. к признанному банкротом старшему брату Батуриной Виктору. Всего он должен кредиторам 3,3 млрд руб. У Батурина таких денег нет, но они могут быть у его сестры. После изучения материалов предпринимательской деятельности Виктора Батурина компания сделала вывод, что у Елены Батуриной есть перед братом долг за 25% акций ЗАО «Интеко», говорит представитель А1. Выплата позволит удовлетворить требования всех кредиторов, утверждает он.