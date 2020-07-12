На Таймыре из-за прорыва трубы разлилось 44,5 т авиатоплива

На Таймыре из-за прорыва трубы разлилось 44,5 т авиатопливаКрасноярская прокуратура начала проверку по факту произошедшего
На Таймыре из-за разгерметизации трубопровода разлилось около 44,5 тонн авиационного топлива, сообщила компания «Норильсктрансгаз». Разгерметизация длилась 15 минут, отметили в компании. К месту ЧП оперативно прибыли аварийные службы. «Перекачка топлива приостановлена, пролитую жидкость ускоренно собирают», — уточнила пресс-служба «Норильсктрансгаза». Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, добавили в компании.
В головной компании «Норильсктрансгаза» — «Норникеле» сообщили, что в связи с произошедшим начато внутреннее расследование.
Пресс-секретарь «Росморречфлота» Алексей Кравченко сообщил ТАСС, что ЧП произошло на 40-ом км притока Енисея реки Большая Хета. Топливо было привезено в поселок Тухард на теплоходе «Лейтенант Филиппов» Енисейского речного пароходства.
«В акваторию [реки] ничего не попало, загрязнения нет», — сказал Кравченко. По информации Енисейского пароходства, топливо перекачали на берег. Прорыв произошел предположительно посредине четырехкилометрового трубопровода, ведущего от причала к резервуару, отметил Кравченко.
В красноярском управлении МЧС заявили, что последствия разлива ликвидируют 25 человек, привлечены шесть единиц техники.
Прокуратура Красноярского края начала проверку. На место ЧП выехали сотрудники ведомства, говорится в сообщении региональной прокуратуры.
«Норильсктрансгаз» — дочерняя компания «Норникеля». Ее основная задача — транспортировка газа и газового конденсата предприятиям заполярного филиала «Норникеля», АО «НТЭК» и промышленным предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.