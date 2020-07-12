На Таймыре из-за прорыва трубы разлилось 44,5 т авиатоплива

На Таймыре из-за разгерметизации трубопровода разлилось около 44,5 тонн авиационного топлива, сообщила компания «Норильсктрансгаз». Разгерметизация длилась 15 минут, отметили в компании. К месту ЧП оперативно прибыли аварийные службы. «Перекачка топлива приостановлена, пролитую жидкость ускоренно собирают», — уточнила пресс-служба «Норильсктрансгаза». Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, добавили в компании.