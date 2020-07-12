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На Таймыре из-за прорыва трубы разлилось 44,5 т авиатоплива

Красноярская прокуратура начала проверку по факту произошедшего
Ирина Чевтаева
Евгений Разумный / Ведомости

На Таймыре из-за разгерметизации трубопровода разлилось около 44,5 тонн авиационного топлива, сообщила компания «Норильсктрансгаз». Разгерметизация длилась 15 минут, отметили в компании. К месту ЧП оперативно прибыли аварийные службы. «Перекачка топлива приостановлена, пролитую жидкость ускоренно собирают», — уточнила пресс-служба «Норильсктрансгаза». Жизни и здоровью людей ничего не угрожает, добавили в компании.

В головной компании «Норильсктрансгаза» — «Норникеле» сообщили, что в связи с произошедшим начато внутреннее расследование.

Пресс-секретарь «Росморречфлота» Алексей Кравченко сообщил ТАСС, что ЧП произошло на 40-ом км притока Енисея реки Большая Хета. Топливо было привезено в поселок Тухард на теплоходе «Лейтенант Филиппов» Енисейского речного пароходства.

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«В акваторию [реки] ничего не попало, загрязнения нет», — сказал Кравченко. По информации Енисейского пароходства, топливо перекачали на берег. Прорыв произошел предположительно посредине четырехкилометрового трубопровода, ведущего от причала к резервуару, отметил Кравченко.

В красноярском управлении МЧС заявили, что последствия разлива ликвидируют 25 человек, привлечены шесть единиц техники. 

Прокуратура Красноярского края начала проверку. На место ЧП выехали сотрудники ведомства, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

«Норильсктрансгаз» — дочерняя компания «Норникеля». Ее основная задача — транспортировка газа и газового конденсата предприятиям заполярного филиала «Норникеля», АО «НТЭК» и промышленным предприятиям Норильского промышленного района и Дудинки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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