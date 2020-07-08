«Норникель» оспорил гигантскую оценку ущерба от разлития нефтепродуктов

«Норникель» оспорил гигантскую оценку ущерба от разлития нефтепродуктовРосприроднадзор оценил вред природе в рекордные для России 148 млрд рублей
«Норникель» оспаривает размер вреда, причиненного окружающей среде в результате разлива дизельного топлива, об этом компания в письме уведомила Росприроднадзор», – сообщила пресс-служба «Норникеля», крупнейшего в мире производителя палладия и никеля. Росприроднадзор 6 июля сообщил, что ущерб водным объектам от разлития 21 163 т нефтепродуктов составил 147 млрд руб., почвам – 738 млн руб. Экологическая катастрофа произошла 29 мая в Норильске: подломились опоры резервуара, произошло разлитие дизтоплива, которое утекло в реки Далдыкан и Амбара. Это беспрецедентный для России размер ущерба окружающей среде.
Президент и основной бенефициар »Норникеля» Владимир Потанин (ему принадлежит 34,54% компании) 5 июня пообещал Владимиру Путину полностью за счет компании ликвидировать последствия разлития, оценив расходы примерно в 10 млрд руб.
Росприроднадзор некорректно определил количество нефтепродуктов, попавших в водные объекты, заявила компания, не уточняя собственных данных. Также Росприроднадзор необоснованно использовал при расчете ущерба максимальный коэффициент 5, учитывающий длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект при непринятии мер по его ликвидации (Кдл), заявил «Норникель». Такой коэффициент используется при непринятии или длительном непринятии мер по ликвидации последствий аварии, а «Норникель» принял незамедлительные меры, уверяет компания. Также не согласна компания с аргументом, что максимальный коэффициент (Кдл) 5 надо использовать потому, что в реки попали именно нефтепродукты. Нефтепродукты собираются с поверхности водного объекта и не растворяются в воде, заявила компания.
В 2019 г. «Норникель» получил 878 млрд руб. выручки и 388 млрд руб. чистой прибыли. Вторым крупным акционером компании является En+ (27,82%), которую ранее контролировал Олег Дерипаска.
«Оценка Росприроднадзора действительно выглядит чрезмерно высокой. Даже Greanpeace, который не скупится на оценки в таких случаях, называл ущерб меньше – в 107 млрд руб. Наша оценка – 22–25 млрд руб.», – говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Согласие с таким ущербом без попыток его оспорить создало бы плохой прецедент в глазах инвесторов, особенно иностранных, для всей российской промышленности, считает Худалов. Инвесторы и так считают регулирование бизнеса в России непредсказуемым и недостаточно прозрачным, а тут получается, что авария, которых нельзя избежать совсем, способна поставить любую компанию на грань разорения, добавляет он. Впрочем, «Норникель», резюмирует Худалов, смог бы без проблем возместить и такой гигантский ущерб, особенно с учетом того, что возмещение будет растянуто во времени и может выражаться в нематериальной форме, например в заселении водных объектов рыбой и т. д.
По поводу штрафов Потанин говорил Владимиру Путину: «Про штрафы не могу судить. Сколько насчитают, столько насчитают». Видеозапись и стенограмма встречи опубликованы пресс-службой Кремля. Впрочем, штрафы за экологические нарушения в России незначительны и на несколько порядков меньше возможного ущерба природе, говорит Худалов.
«Оценка Росприроднадзора адекватна причиненному ущербу: деградация территории ужасная, с точки зрения состояния водных объектов, растительности – это зона экологической катастрофы», – считает руководитель программы экологической ответственности WWF по России Алексей Книжников. Для точной оценки вреда природе общественностью не хватает данных – например, сколько точно нефтепродуктов попало в реку, добавляет Книжников.