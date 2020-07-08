«Норникель» оспорил гигантскую оценку ущерба от разлития нефтепродуктов

«Оценка Росприроднадзора действительно выглядит чрезмерно высокой. Даже Greanpeace, который не скупится на оценки в таких случаях, называл ущерб меньше – в 107 млрд руб. Наша оценка – 22–25 млрд руб.», – говорит аналитик АКРА Максим Худалов. Согласие с таким ущербом без попыток его оспорить создало бы плохой прецедент в глазах инвесторов, особенно иностранных, для всей российской промышленности, считает Худалов. Инвесторы и так считают регулирование бизнеса в России непредсказуемым и недостаточно прозрачным, а тут получается, что авария, которых нельзя избежать совсем, способна поставить любую компанию на грань разорения, добавляет он. Впрочем, «Норникель», резюмирует Худалов, смог бы без проблем возместить и такой гигантский ущерб, особенно с учетом того, что возмещение будет растянуто во времени и может выражаться в нематериальной форме, например в заселении водных объектов рыбой и т. д.