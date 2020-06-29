Знать и не сообщить

Знать и не сообщитьПочему нужна независимая экологическая информация
Монополия на экологическое информирование общества мешает и ликвидации последствий утечки дизельного топлива в Норильске, и профилактике новых катастроф.
Сотрудники аэропорта в Норильске 27 июня запретили вывезти в Москву на экспертизу образцы воды и почвы, загрязненные дизельным топливом ТЭЦ «Норильского никеля», сообщила «Новая газета».
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