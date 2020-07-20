«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

«В районе ускоренными темпами растет доля гидроэлектрогенерации, которая за последние шесть лет увеличилась с 34 до 54%. Поэтому потребление газа неуклонно снижается: за тот же период спрос на этот вид энергоресурсов в районе упал почти на 30%. Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80. А то и на все 100, если учитывать порядка 60 млрд куб. м газа этих месторождений, которые в настоящее время находятся в нераспределенном фонде недр», – говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.