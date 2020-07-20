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«Норникель» включился в борьбу за газовые месторождения Таймыра

Компания претендует на Ушаковское месторождение и просит Минэнерго отказаться от лицензирования участка
Светлана А. Петрова
Евгений Разумный / Ведомости

В июне «дочка» ГМК – «Норильскгазпром» направил в Роснедра заявки на расширение площадей Северо-Соленинского и Пеляткинского лицензионных участков, а теперь просит Минэнерго исключить Ушаковское месторождение из периметра нового ресурсно-производственного кластера, следует из письма генерального директора компании Андрея Чистова (есть в распоряжении «Ведомостей»). Месторождение является стратегическим для обеспечения бесперебойного газоснабжения городов и предприятий Норильского промышленного района, пишет топ-менеджер.

Сейчас газоснабжение региона осуществляется за счет четырех месторождений, объединенных единой газотранспортной инфраструктурой: Пеляткинского, Южно-Соленинского, Северо-Соленинского и Мессояхского. Их суммарные извлекаемые запасы составляют 247 млрд куб. м газа, а уровень годовой добычи – порядка 3 млрд куб. м, что полностью покрывает спрос на топливо в Норильском районе. К 2030 г. потребность в газе увеличится до 4,5 млрд куб. м, пишет Чистов. Поэтому даже при уровне добычи в 8 млрд куб. м в год ресурсов действующих месторождений может не хватить, что спровоцирует дефицит газа в Норильске уже к 2038 г., подсчитал топ-менеджер. Представитель «Норникеля» это не комментирует.

«В районе ускоренными темпами растет доля гидроэлектрогенерации, которая за последние шесть лет увеличилась с 34 до 54%. Поэтому потребление газа неуклонно снижается: за тот же период спрос на этот вид энергоресурсов в районе упал почти на 30%. Даже при сохранении текущего уровня потребления и с учетом необходимых маневренных мощностей существующих газовых запасов Норильску хватит примерно лет на 80. А то и на все 100, если учитывать порядка 60 млрд куб. м газа этих месторождений, которые в настоящее время находятся в нераспределенном фонде недр», – говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных