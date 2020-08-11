Экспорт подсолнечника из России снова могут ограничить

Союз предлагает ввести ограничение на экспорт подсолнечника и рапса сроком до четырех лет начиная с 1 сентября 2020 г., такая возможность предусмотрена договором о ЕАЭС, говорит Мальцев. По его словам, это может быть как запрет на вывоз культур, так и установление квоты, при превышении которой нельзя будет экспортировать их до конца сезона. Более конкретные меры можно будет обсуждать, если эти предложения получат поддержку правительства, добавляет он.