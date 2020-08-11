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Экспорт подсолнечника из России снова могут ограничить

Производители масла опасаются нехватки сырья
Екатерина Бурлакова
Союз предлагает ввести ограничение на экспорт подсолнечника и рапса сроком до четырех лет начиная с 1 сентября 2020 г. /PIXABAY

Экспорт подсолнечника из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) снова могут ограничить: эта инициатива производителей масла сейчас обсуждается в Минсельхозе, рассказали «Ведомостям» два сотрудника компаний-переработчиков. Масложировой союз России (МЖСР) действительно предложил вице-премьеру Виктории Абрамченко рассмотреть введение новых ограничений на экспорт подсолнечника и рапса, подтвердил его исполнительный директор Михаил Мальцев. Представитель Абрамченко сказал, что обращение в правительство поступило, профильным министерствам поручено его рассмотреть. Представитель Минсельхоза подтвердил получение предложения. А вот в Минэкономразвития оно пока не поступило.

Союз предлагает ввести ограничение на экспорт подсолнечника и рапса сроком до четырех лет начиная с 1 сентября 2020 г., такая возможность предусмотрена договором о ЕАЭС, говорит Мальцев. По его словам, это может быть как запрет на вывоз культур, так и установление квоты, при превышении которой нельзя будет экспортировать их до конца сезона. Более конкретные меры можно будет обсуждать, если эти предложения получат поддержку правительства, добавляет он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных