Экспорт подсолнечника из России снова могут ограничить

Экспорт подсолнечника из России снова могут ограничитьПроизводители масла опасаются нехватки сырья
Экспорт подсолнечника из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; в него входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) снова могут ограничить: эта инициатива производителей масла сейчас обсуждается в Минсельхозе, рассказали «Ведомостям» два сотрудника компаний-переработчиков. Масложировой союз России (МЖСР) действительно предложил вице-премьеру Виктории Абрамченко рассмотреть введение новых ограничений на экспорт подсолнечника и рапса, подтвердил его исполнительный директор Михаил Мальцев. Представитель Абрамченко сказал, что обращение в правительство поступило, профильным министерствам поручено его рассмотреть. Представитель Минсельхоза подтвердил получение предложения. А вот в Минэкономразвития оно пока не поступило.
Союз предлагает ввести ограничение на экспорт подсолнечника и рапса сроком до четырех лет начиная с 1 сентября 2020 г., такая возможность предусмотрена договором о ЕАЭС, говорит Мальцев. По его словам, это может быть как запрет на вывоз культур, так и установление квоты, при превышении которой нельзя будет экспортировать их до конца сезона. Более конкретные меры можно будет обсуждать, если эти предложения получат поддержку правительства, добавляет он.