Экспортная цена на сталь установила рекорд

Экспортная цена на сталь установила рекордСтоимость горячего проката достигла пика за девять лет
Экспортная цена российского горячекатаного проката (HRC, на условиях FOB Черное море) на 10 декабря превысила $660 за 1 т впервые за девять лет. В последний раз такой уровень экспортной цены был в октябре 2011 г. Резкий рост начался в июне после провала до $360–370/т в апреле – мае на фоне прокатившихся по всему миру коронавирусных ограничений и снижения спроса.
Основным драйвером спроса и цен на сталь и металлургическое сырье остается Китай, говорит аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. «В КНР нет второй волны COVID-19, а меры госстимулирования и инфраструктурные проекты, запущенные правительством, а также усилия властей этой страны по восстановлению спроса в потребсекторе обеспечили экономический подъем страны в постковидный период», – отметила она.