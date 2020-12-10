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Экспортная цена на сталь установила рекорд

Стоимость горячего проката достигла пика за девять лет
Тимур Халудоров Александр Волобуев
Стоимость горячего проката достигла пика за девять лет /Андрей Гордеев / Ведомости

Экспортная цена российского горячекатаного проката (HRC, на условиях FOB Черное море) на 10 декабря превысила $660 за 1 т впервые за девять лет. В последний раз такой уровень экспортной цены был в октябре 2011 г. Резкий рост начался в июне после провала до $360–370/т в апреле – мае на фоне прокатившихся по всему миру коронавирусных ограничений и снижения спроса.

Основным драйвером спроса и цен на сталь и металлургическое сырье остается Китай, говорит аналитик Raiffeisenbank Ирина Ализаровская. «В КНР нет второй волны COVID-19, а меры госстимулирования и инфраструктурные проекты, запущенные правительством, а также усилия властей этой страны по восстановлению спроса в потребсекторе обеспечили экономический подъем страны в постковидный период», – отметила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных