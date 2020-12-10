Экспортная цена на сталь установила рекорд

Экспортная цена российского горячекатаного проката (HRC, на условиях FOB Черное море) на 10 декабря превысила $660 за 1 т впервые за девять лет. В последний раз такой уровень экспортной цены был в октябре 2011 г. Резкий рост начался в июне после провала до $360–370/т в апреле – мае на фоне прокатившихся по всему миру коронавирусных ограничений и снижения спроса.