Топ-менеджеры «Полюса» станут крупнейшими акционерами «Детского мира»Ранее контроль над ритейлером хотел получить Сулейман Керимов
Гендиректор «Полюса» Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии золотодобывающей компании Михаил Стискин станут крупнейшими владельцами фонда Gulf Investments Limited, которому принадлежит 25% акций ПАО «Детский мир». Это следует из сообщения текущего собственника фонда – Altus Capital. Подробности сделки представитель компании и ее управляющий партнер Дмитрий Кленов не раскрывают. Представители «Детского мира» и «Полюса» от комментариев отказались.
«Детский мир» – крупнейший российский продавец детских товаров. За девять месяцев 2020 г. консолидированная выручка компании составила 98,4 млрд руб. (+9,5% год к году), скорректированная прибыль – 3,8 млрд руб. (-23,2%). На конец 2020 г. компания управляла 832 магазинами «Детский мир», 20 магазинами «Зоозавр» и 16 сверхмалыми магазинами «ПВЗ Детмир».