Топ-менеджеры «Полюса» станут крупнейшими акционерами «Детского мира»

Гендиректор «Полюса» Павел Грачев и старший вице-президент по финансам и стратегии золотодобывающей компании Михаил Стискин станут крупнейшими владельцами фонда Gulf Investments Limited, которому принадлежит 25% акций ПАО «Детский мир». Это следует из сообщения текущего собственника фонда – Altus Capital. Подробности сделки представитель компании и ее управляющий партнер Дмитрий Кленов не раскрывают. Представители «Детского мира» и «Полюса» от комментариев отказались.