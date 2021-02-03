«Новатэк» продолжит экспансию на Гыдане

«Новатэк» продолжит экспансию на ГыданеПравительство распечатает для «Новатэка» Северо-Гыданский участок недр
2 февраля стало известно, что аукцион на крупный, но малоизученный Северо-Гыданский участок недр федерального значения «Роснедра» проведут 24 марта, следует из материалов ведомства. Площадь участка составляет 6550 кв. км, ресурсы газа оцениваются в 1,24 трлн куб. м, извлекаемые ресурсы нефти (по категориям D1 и D2) – около 100 млн т.
Участок находится в Ямало-Ненецком автономном округе, в пределах Гыданского полуострова и Гыданской губы Карского моря, в 560 км от Салехарда. Стартовый платеж за него составляет 705 млн руб.
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