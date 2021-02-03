«Новатэк» продолжит экспансию на Гыдане

2 февраля стало известно, что аукцион на крупный, но малоизученный Северо-Гыданский участок недр федерального значения «Роснедра» проведут 24 марта, следует из материалов ведомства. Площадь участка составляет 6550 кв. км, ресурсы газа оцениваются в 1,24 трлн куб. м, извлекаемые ресурсы нефти (по категориям D1 и D2) – около 100 млн т.