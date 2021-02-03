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«Новатэк» продолжит экспансию на Гыдане

Правительство распечатает для «Новатэка» Северо-Гыданский участок недр
Анна Подлинова Матвей Катков
Сегодня единственным действующим СПГ-предприятием «Новатэка» является «Ямал СПГ», который в 2019-м произвел 18,4 млн т сжиженного газа /«Новатэк»

2 февраля стало известно, что аукцион на крупный, но малоизученный Северо-Гыданский участок недр федерального значения «Роснедра» проведут 24 марта, следует из материалов ведомства. Площадь участка составляет 6550 кв. км, ресурсы газа оцениваются в 1,24 трлн куб. м, извлекаемые ресурсы нефти (по категориям D1 и D2) – около 100 млн т.

Участок находится в Ямало-Ненецком автономном округе, в пределах Гыданского полуострова и Гыданской губы Карского моря, в 560 км от Салехарда. Стартовый платеж за него составляет 705 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных