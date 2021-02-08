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Правительство увязало субсидии для авиакомпаний с наличием в их парке российских самолетов

Перевозчики видят в этом решении признаки недобросовестной конкуренции
Денис Тельманов Анастасия Львова
SSJ 100 не летает из Москвы на Дальний Восток, но именно его наличие в парке позволило «Аэрофлоту» получить субсидии на этот маршрут /Сергей Портер / Ведомости

30 января правительство выпустило постановление, корректирующее правила распределения субсидий для авиаперевозчиков, которые осуществляют полеты в ДФО, Калининград и Крым. Субсидии должны компенсировать перевозчикам продажу льготных авиабилетов в эти регионы. Теперь, если запросы на поддержку превысят выделенные бюджетные лимиты, приоритет будет отдаваться заявкам авиакомпаний с максимальным количеством в парке отечественных воздушных судов, произведенных не ранее 1 января 2009 года.

При этом, в ближайшие 10 лет наибольшее количество новых российских самолетов в парке будет только у «Аэрофлота» и его дочерней компании «Россия». В парке группы уже сейчас 54 Superjet100, есть контракт на поставку еще 100 таких судов до 2026 г. Кроме того, у «Аэрофлота» подписан твердый контракт на 50 среднемагистральных МС-21, поставки которого начнутся после 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных