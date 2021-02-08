Правительство увязало субсидии для авиакомпаний с наличием в их парке российских самолетов

При этом, в ближайшие 10 лет наибольшее количество новых российских самолетов в парке будет только у «Аэрофлота» и его дочерней компании «Россия». В парке группы уже сейчас 54 Superjet100, есть контракт на поставку еще 100 таких судов до 2026 г. Кроме того, у «Аэрофлота» подписан твердый контракт на 50 среднемагистральных МС-21, поставки которого начнутся после 2022 г.