Правительство увязало субсидии для авиакомпаний с наличием в их парке российских самолетов

Правительство увязало субсидии для авиакомпаний с наличием в их парке российских самолетовПеревозчики видят в этом решении признаки недобросовестной конкуренции
30 января правительство выпустило постановление, корректирующее правила распределения субсидий для авиаперевозчиков, которые осуществляют полеты в ДФО, Калининград и Крым. Субсидии должны компенсировать перевозчикам продажу льготных авиабилетов в эти регионы. Теперь, если запросы на поддержку превысят выделенные бюджетные лимиты, приоритет будет отдаваться заявкам авиакомпаний с максимальным количеством в парке отечественных воздушных судов, произведенных не ранее 1 января 2009 года.
При этом, в ближайшие 10 лет наибольшее количество новых российских самолетов в парке будет только у «Аэрофлота» и его дочерней компании «Россия». В парке группы уже сейчас 54 Superjet100, есть контракт на поставку еще 100 таких судов до 2026 г. Кроме того, у «Аэрофлота» подписан твердый контракт на 50 среднемагистральных МС-21, поставки которого начнутся после 2022 г.