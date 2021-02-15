НПЗ предложат особые условия модернизации

Постановление утверждает перечень установок для вторичной переработки нефти, при вложении денег в которые собственник НПЗ сможет заключать СЗПК. Это агрегаты крекинга (высокотемпературной переработки нефти), замедленного коксования, реформинга и изомеризации бензина; очистки нафты, керосина, дизтоплива и дистиллятов; депарафинизации и др.