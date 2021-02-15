НПЗ предложат особые условия модернизации

НПЗ предложат особые условия модернизацииВ нефтепереработку хотят привлечь порядка 200 млрд рублей допинвестиций за счет СЗПК
Минэкономразвития разработало проект постановления правительства РФ, позволяющий проводить модернизацию НПЗ для глубокой переработки нефтяного сырья в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность подтвердили в ведомстве.
Постановление утверждает перечень установок для вторичной переработки нефти, при вложении денег в которые собственник НПЗ сможет заключать СЗПК. Это агрегаты крекинга (высокотемпературной переработки нефти), замедленного коксования, реформинга и изомеризации бензина; очистки нафты, керосина, дизтоплива и дистиллятов; депарафинизации и др.
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