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Прибыль «Лукойла» сократилась в 42 раза

Но это не помешает компании по итогам года заплатить дивиденды
Анна Подлинова Матвей Катков
Дивидендная политика «Лукойла» предполагает выплату акционерам всего заработанного свободного денежного потока /Евгений Разумный / Ведомости

По результатам 2020 г. чистая прибыль «Лукойла» упала в 42 раза по сравнению с показателем 2019 г., составив 15,2 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО. Выручка по итогам года снизилась на 28% до 5,639 трлн руб. Впрочем, глава «Лукойла» Вагит Алекперов во время видеоконференции 10 марта по результатам отчетности демонстрировал спокойствие. «Бизнес-модель компании показала устойчивость к внешним шокам», – сказал он.

Формально все так: резкое падение чистой прибыли компании произошло не вследствие каких-то провалов в операционной деятельности. На финансовый результат «Лукойла» в 2020 г. сильно повлиял убыток по причине обесценения основных средств и прочих внеоборотных активов в размере 115 млрд руб., объясняет аналитик Газпромбанка Кирилл Бахтин. По его словам, списания связаны с деятельностью «Лукойла» в Узбекистане и работой НПЗ ISAB в Италии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных