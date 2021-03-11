Прибыль «Лукойла» сократилась в 42 раза

По результатам 2020 г. чистая прибыль «Лукойла» упала в 42 раза по сравнению с показателем 2019 г., составив 15,2 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО. Выручка по итогам года снизилась на 28% до 5,639 трлн руб. Впрочем, глава «Лукойла» Вагит Алекперов во время видеоконференции 10 марта по результатам отчетности демонстрировал спокойствие. «Бизнес-модель компании показала устойчивость к внешним шокам», – сказал он.