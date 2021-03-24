Пилотный проект по маркировке антисептиков начнется в мае

Дезинфицирующие средства должны содержать в составе не менее 70% спирта, тогда как в парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием его доля может быть ниже, сообщил представитель Роскачества. При этом последние не тестируются на эффективность против бактерий и вирусов, а также не могут использоваться в медицинских учреждениях. Всего в России в настоящее время выпускается около 300 000 л продукции обеих категорий в сутки, число производителей достигает 60. При этом Роспотребнадзор считает, что около 40% всей обращаемой на российском рынке продукции вообще неэффективно, сообщал ТАСС со ссылкой на советника директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николая Шестопалова.