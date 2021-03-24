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Пилотный проект по маркировке антисептиков начнется в мае

На этом настояли производители
Мария Котова Екатерина Бурлакова
Маркировка поможет в противодействии незаконному ввозу, производству и обороту антисептиков /Сергей Савостьянов / ТАСС

Пилотный проект по маркировке антисептиков должен начаться 15 мая 2021 г. и продлиться до 21 августа 2022 г. Об этом 24 марта сообщила пресс-служба Минпромторга. Из сообщения следует, в частности, что министр промышленности и торговли Денис Мантуров провел совещание с представителями Минстроя, Минсельхоза, Минэкономики, Росстандарта, Роскачества и других ведомств, на котором был одобрен соответствующий проект постановления правительства.

«Ведомости» ознакомились с копией этого документа (его подлинность подтвердил источник, участвующий в обсуждении пилота). Из него следует, что маркировка коснется парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием, а также дезинфицирующих средств (кожных антисептиков). Маркировка поможет в противодействии незаконному ввозу, производству и обороту такой продукции, борьбе с контрафактом, а также будет способствовать повышению собираемости налогов и таможенных платежей, говорится в проекте. Срок введения обязательной маркировки будет определен правительством по результатам эксперимента, уточняется в сообщении Минпромторга. В правительстве на запрос «Ведомостей» не ответили.

Дезинфицирующие средства должны содержать в составе не менее 70% спирта, тогда как в парфюмерно-косметической продукции с антимикробным действием его доля может быть ниже, сообщил представитель Роскачества. При этом последние не тестируются на эффективность против бактерий и вирусов, а также не могут использоваться в медицинских учреждениях. Всего в России в настоящее время выпускается около 300 000 л продукции обеих категорий в сутки, число производителей достигает 60. При этом Роспотребнадзор считает, что около 40% всей обращаемой на российском рынке продукции вообще неэффективно, сообщал ТАСС со ссылкой на советника директора НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николая Шестопалова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных