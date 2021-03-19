Оператор маркировки заявил о невозможности подделать вакцину «Спутник V»
Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» невозможно подделать, так как она снабжена цифровой маркировкой, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на оператора системы маркировки — Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
«Все производимые для российских пациентов вакцины "Спутник V" снабжены цифровой маркировкой … Уникальный код маркировки в формате Data Matrix наносится на клапан каждой упаковки. Это обеспечивает строгий контроль движения не просто партии, а каждой упаковки», — говорится в сообщении.
Маркировка обеспечивает прослеживаемость вакцины от производства до медицинского учреждения, а код маркировки позволяет узнать происхождение вакцины и ее статус на каждом участке пути. Аналогичные правила действуют и для других вакцин от коронавируса, отметили в ЦРПТ.
Ранее пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщила о задержании в Мексике партии поддельной вакцины «Спутник V», что может быть частью возможных провокаций против препарата. Генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев говорил, что в некоторых странах планируются провокации против «Спутника V».
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Она зарегистрирована в более чем 50 странах мира.