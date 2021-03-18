В Мексике задержали партию поддельной вакцины «Спутник V»
Власти Мексики сообщили о задержании партии поддельной вакцины «Спутник V», это может быть частью возможных провокаций против препарата, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) выражает благодарность Правительству Мексики, таможенным органам и Вооруженным Силам страны за задержание поддельной партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V»», — говорится в сообщении. Там отметили, что фотографии, представленные пресс-службой правительства страны, говорят о том, «что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток».
«Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V», — добавили в РФПИ. Там подчеркнули, что каждая ампула препарата имеет уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение, а транспортировка вакцины осуществляется только авторизованными перевозчиками.
«Попытка поставки поддельной партии вакцины является примером возможных провокаций против российского препарата», — отметили в РФПИ.
Мексика подписала контракт на поставку в страну раннее зарегистрированной там российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в начале февраля. Было заказано 32 млн доз препарата. Также страна заинтересовалась российской вакциной от коронавируса центра «Вектор».
Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Она зарегистрирована в более чем 50 странах мира, в том числе в двух государствах Евросоюза — Венгрии и Словакии.