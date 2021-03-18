В Мексике задержали партию поддельной вакцины «Спутник V»

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Она зарегистрирована в более чем 50 странах мира, в том числе в двух государствах Евросоюза — Венгрии и Словакии.