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В Мексике задержали партию поддельной вакцины «Спутник V»

Ведомости

Власти Мексики сообщили о задержании партии поддельной вакцины «Спутник V», это может быть частью возможных провокаций против препарата, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) выражает благодарность Правительству Мексики, таможенным органам и Вооруженным Силам страны за задержание поддельной партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V»», — говорится в сообщении. Там отметили, что фотографии, представленные пресс-службой правительства страны, говорят о том, «что это поддельное вещество, не имеющее ничего общего с оригинальной вакциной, включая дизайн контейнеров и этикеток».

«Процедура отправки также нарушала протоколы упаковки и транспортировки официальной вакцины «Спутник V», — добавили в РФПИ. Там подчеркнули, что каждая ампула препарата имеет уникальный QR-код, позволяющий отследить ее происхождение, а транспортировка вакцины осуществляется только авторизованными перевозчиками.

«Попытка поставки поддельной партии вакцины является примером возможных провокаций против российского препарата», — отметили в РФПИ.

Мексика подписала контракт на поставку в страну раннее зарегистрированной там российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в начале февраля. Было заказано 32 млн доз препарата. Также страна заинтересовалась российской вакциной от коронавируса центра «Вектор».

Вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве, стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. По данным разработчиков, эффективность препарата составляет 91,4%, от тяжелого течения коронавируса — 100%. Она зарегистрирована в более чем 50 странах мира, в том числе в двух государствах Евросоюза — Венгрии и Словакии.

Ранее по теме: РФПИ заявил о готовящихся провокациях против вакцины «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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