«Балтика» призывает ужесточить контроль за разливным пивом

Закон о регулировании алкогольного рынка может пополниться отдельным понятием «розничная продажа в розлив алкогольной продукции». Это следует из проекта поправок, который сейчас находится на рассмотрении в Минпромторге («Ведомости» ознакомились с копией документа). Такая формулировка создаст основу для дальнейшего регулирования магазинов разливного пива – этот сегмент меньше всего контролируется государством, но при этом активно растет, указано в пояснительной записке. Там же сказано, что именно в нем сосредоточены основные нарушители: они не отражают отгрузки в ЕГАИC, не платят акцизы и т. д.