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«Балтика» призывает ужесточить контроль за разливным пивом

Это может привести к закрытию специализированных магазинов, опасаются эксперты
Екатерина Бурлакова
По данным «Опоры России», на магазины разливного пива приходится 9% продаж напитка в стране /Максим Стулов / Ведомости

Закон о регулировании алкогольного рынка может пополниться отдельным понятием «розничная продажа в розлив алкогольной продукции». Это следует из проекта поправок, который сейчас находится на рассмотрении в Минпромторге («Ведомости» ознакомились с копией документа). Такая формулировка создаст основу для дальнейшего регулирования магазинов разливного пива – этот сегмент меньше всего контролируется государством, но при этом активно растет, указано в пояснительной записке. Там же сказано, что именно в нем сосредоточены основные нарушители: они не отражают отгрузки в ЕГАИC, не платят акцизы и т. д.

Поправки предложила пивоваренная компания «Балтика» (часть Carlsberg Group), она направила их депутату Госдумы Александру Хинштейну, знают сотрудники двух пивных компаний. Хинштейн «Ведомостям» эту информацию подтвердил.

Он, в свою очередь, направил инициативу для оценки в Минпромторг и профильный комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. «Балтика» обсуждала с депутатом возможные меры контроля за неучтенным оборотом пива, и в частности разливного, уточнила старший директор по работе с органами государственной власти компании Ирина Федорова. Минпромторг пока вырабатывает позицию на этот счет, Минфин с инициативой еще не знаком, говорят их представители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных