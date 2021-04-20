«Балтика» призывает ужесточить контроль за разливным пивом

«Балтика» призывает ужесточить контроль за разливным пивомЭто может привести к закрытию специализированных магазинов, опасаются эксперты
Закон о регулировании алкогольного рынка может пополниться отдельным понятием «розничная продажа в розлив алкогольной продукции». Это следует из проекта поправок, который сейчас находится на рассмотрении в Минпромторге («Ведомости» ознакомились с копией документа). Такая формулировка создаст основу для дальнейшего регулирования магазинов разливного пива – этот сегмент меньше всего контролируется государством, но при этом активно растет, указано в пояснительной записке. Там же сказано, что именно в нем сосредоточены основные нарушители: они не отражают отгрузки в ЕГАИC, не платят акцизы и т. д.
Поправки предложила пивоваренная компания «Балтика» (часть Carlsberg Group), она направила их депутату Госдумы Александру Хинштейну, знают сотрудники двух пивных компаний. Хинштейн «Ведомостям» эту информацию подтвердил.
Он, в свою очередь, направил инициативу для оценки в Минпромторг и профильный комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. «Балтика» обсуждала с депутатом возможные меры контроля за неучтенным оборотом пива, и в частности разливного, уточнила старший директор по работе с органами государственной власти компании Ирина Федорова. Минпромторг пока вырабатывает позицию на этот счет, Минфин с инициативой еще не знаком, говорят их представители.