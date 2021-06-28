Ozon Express будет продавать товары под собственным брендом

Входящий в Ozon сервис быстрой доставки Ozon Express до конца лета планирует запустить в продажу порядка 40 наименований товаров под собственной торговой маркой (СТМ). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель интернет-ритейлера. По его словам, первыми на витрине сервиса появятся несколько сортов кофе Ozon Express, чуть позже в продажу поступят молочные продукты, вода, снеки, лимонады и проч. В перспективе Ozon Express намерен расширить ассортимент СТМ за счет бакалеи, продукции с коротким сроком годности (fresh), товаров для дома, здорового образа жизни и гигиены, а также бытовой химии.