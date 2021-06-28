Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Ozon Express будет продавать товары под собственным брендом

Такая продукция стоит дешевле, а значит, она будет востребована
Вера Кузьмина
Развитие собственной торговой марки позволяет компаниям решить целый комплекс задач /Евгений Разумный / Ведомости

Входящий в Ozon сервис быстрой доставки Ozon Express до конца лета планирует запустить в продажу порядка 40 наименований товаров под собственной торговой маркой (СТМ). Об этом «Ведомостям» рассказал представитель интернет-ритейлера. По его словам, первыми на витрине сервиса появятся несколько сортов кофе Ozon Express, чуть позже в продажу поступят молочные продукты, вода, снеки, лимонады и проч. В перспективе Ozon Express намерен расширить ассортимент СТМ за счет бакалеи, продукции с коротким сроком годности (fresh), товаров для дома, здорового образа жизни и гигиены, а также бытовой химии.

Сколько компания планирует инвестировать в это направление и кто будет заниматься производством такой продукции, представитель Ozon не говорит. Директор Ozon Express Елена Шульгина сообщила лишь, что СТМ позволит повысить лояльность к сервису у его клиентов, а также привлечь новых пользователей. Выбор категорий товаров она объясняет высоким спросом на них и возможностью контроля их качества.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных