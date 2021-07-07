Производство лекарств в России упало почти на 10%В первую очередь сокращение затронуло безрецептурные препараты
По итогам первых пяти месяцев 2021 г. производство лекарств в России в натуральном выражении сократилось на 9,2% год к году до 1,7 млрд упаковок, говорится в исследовании аналитической компании RNC Pharma. Эти данные включают и производство вакцины против COVID-19 «Спутник V», отгрузки которой за отчетный период составили 53,4 млн комплектов (каждый из двух компонентов).
Согласно исследованию, суммарное количество отгруженных за отчетный период упаковок стало худшим показателем с 2018 г., когда российские компании выпустили 1,6 млрд упаковок, после чего вплоть до нынешнего года наблюдался рост производства. При этом в денежном выражении отгрузки фармкомпаний увеличились на 25,9% до 239,1 млрд руб., что, наоборот, стало лучшим показателем с 2014 г. (более ранних данных нет). К примеру, за пять месяцев прошлого года было отгружено препаратов на 189,8 млрд руб., в 2019 г. – на 157,5 млрд руб.
Сокращение производства в натуральном выражении коснулось в первую очередь безрецептурных препаратов, говорится в исследовании. Их отгрузки упали на 16% год к году. При этом рецептурных лекарств фармкомпании выпустили лишь на 1% меньше, чем годом ранее.
Это связано в первую очередь с падением доходов населения и сокращением потребления продукции не первой необходимости, объясняется в исследовании. Модель потребления покупателей в целом меняется, говорит главный исполнительный директор компании «Озон фармацевтика» (выпускает азитромицин, левофлоксацин и др.) Андрей Горшков.
По его словам, потребители уже не покупают большое количество лекарств совсем низкого ценового сегмента (до 50 руб.), предпочитая более дорогие современные препараты. В результате в натуральном выражении продажи снижаются, а в денежном растут, говорит Горшков. Суммарно отгрузки всех препаратов «Озон фармацевтики» в упаковках, по собственным данным, за отчетный период почти не изменились год к году, показав нулевую динамику. При этом, если брать отдельно категорию брендированных лекарств, средняя цена которых составляет 300–400 руб. за упаковку, то их было реализовано на 27% больше, отмечает он.
Поэтому компания наращивает долю этого сегмента в своем портфеле, резюмирует Горшков.
14,9%
на столько до 2,25 млрд единиц товара сократились продажи аптечных сетей за первые пять месяцев 2021 г. (по данным DSM Group)
Кроме этого, разница между динамикой отгрузок в натуральном и денежном выражении возникла из-за того, что производители стали выпускать больше препаратов, реализуемых на госзакупках, говорит директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Речь идет о российских дженериках, которые стоят дешевле зарубежных лекарств, поэтому при проведении тендеров госзаказчики отдают предпочтение именно им. При этом по сравнению с аптечным ассортиментом такие препараты стоят дороже, отмечает Беспалов.
Это подтверждается и в исследовании, согласно которому из 20 крупнейших фармкомпаний отгрузки в натуральном выражении увеличились у тех, чья продукция реализуется на госзакупках. Наибольший прирост у «Промомед рус», которая с конца прошлого года начала выпускать препарат фавипиравир, используемый в лечении коронавирусной инфекции.
Отгрузки этой компании увеличились на 40% год к году. Представитель «Промомед рус» подтвердил «Ведомостям», что это произошло за счет препаратов противокоронавирусной терапии, в частности фавипиравира, а также других закупаемых государством лекарств. Худший показатель у «Татхимфармпрепаратов», выпускающих, по собственным данным, недорогие антисептические, отхаркивающие (например, мукалтин), а также небрендированные средства от кашля и др. На запрос «Ведомостей» в компании не ответили.
Интерес производителей к рынку госзакупок связан с тем, что этот сегмент растет, в то время как продажи в аптечных сетях падают, говорит Беспалов. Так, по данным RNC Pharma, падение объема реализации лекарств в фармацевтической рознице в денежном выражении в I квартале этого года составило 6,7%, тогда как рынок госзакупок вырос на 23,4%.