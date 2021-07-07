Производство лекарств в России упало почти на 10%

По его словам, потребители уже не покупают большое количество лекарств совсем низкого ценового сегмента (до 50 руб.), предпочитая более дорогие современные препараты. В результате в натуральном выражении продажи снижаются, а в денежном растут, говорит Горшков. Суммарно отгрузки всех препаратов «Озон фармацевтики» в упаковках, по собственным данным, за отчетный период почти не изменились год к году, показав нулевую динамику. При этом, если брать отдельно категорию брендированных лекарств, средняя цена которых составляет 300–400 руб. за упаковку, то их было реализовано на 27% больше, отмечает он.