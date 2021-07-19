Основатель Lamoda Флориан Янсен войдет в совет директоров девелопера Glorax

Основатель Lamoda Флориан Янсен войдет в совет директоров девелопера Glorax20 июля Янсен покинет должность исполнительного директора «Магнита»
Исполнительный директор «Магнита» и один из основателей Lamoda войдет в состав совета директоров девелопера Glorax Андрея Биржина. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель девелопера. Сегодня, 19 июля, «Магнит» официально объявил об уходе Яснена с 20 июля 2021 г., «чтобы сосредоточиться над собственным проектом в сфере высоких технологий».
Янсен будет курировать направление инноваций и «займется рядом вопросов, связанных с технологиями, включая инвестиции в технологические стартапы», отметили в компании. В частности, одним из направлений работы Янсена станет создание глобальной онлайн-платформы в сфере недвижимости. Одним из инвесторов данного проекта станет основатель интернет-магазина KupiVip Оскар Хартманн, который являлся конкурентом Lamoda. Для проекта уже утвердили посевное финансирование в размере 3 млн евро, отмечается в сообщении.
«Его (Флориана Янсена. — Прим. ред.) основная задача — ускорить внедрение современных технологий в деятельность компании. Инновации будут сосредоточены как на внутренних бизнес-процессах, так и на самом продукте», — приводятся в сообщении слова владельца и президента Glorax Андрея Биржина.
Янсен в свою очередь отметил, что, «принимая активное участие в модернизации моды и работе крупнейшего ритейлера, я считаю, что сейчас прекрасное время для активной работы над модернизацией самого большого в мире класса активов — недвижимости».
Glorax Group специализируется на строительстве жилья, инфраструктуры проектов, инвестициях, IT-стартапах, гостиничном бизнесе и проч. Выручка девелоперского направления компании за прошлый год — 10 млрд руб. Владельцами компании являются Андрей Биржин (95%) и ее гендиректор Александр Андрианов (5%). Биржин является основателем девелопера Tekta Group — некогда одного из крупнейших на рынке подмосковного жилья. В 2013 г. он продал свою долю в Tekta партнерам по бизнесу – акционерам IT-дистрибутора Merlion, а в 2014 г. основал многопрофильный холдинг Glorax Group.
На прошлой неделе «Магнит» объявил об организационных изменениях, направленных на ускорение темпов развития электронной коммерции. В рамках этой организации компания упразднит должность исполнительного директора и заместителя гендиректора, которую занял менее года назад Янсен. Источник, близкий к «Магниту», сообщал «Ведомостям», что Янсен покинет компанию. 19 июля «Магнит» официально объявил об отставке Янсена с 20 июля 2021 г.
Вместе с Янсеном в компанию пришла команда бывших топ-менеджеров Lamoda — директор по трансформации Пол Роговски, директор по аналитике и управлению данными Фабиан Шефер, директор по информационным технологиям Валентин Щитов, а также директор по инновационному развитию и партнерству Павел Орлов.
Янсен закончил магистратуру немецкого Университета Witten/Herdecke, Лондонскую школу экономики и Колумбийский университет в Нью-Йорке. Несколько лет работал в McKinsey & Company. Параллельно Янсен выступает независимым инвестором в сфере технологий. Он поддержал стартапы DOC+, FoodFox (теперь Яндекс.Еда), Manifest и Exclaim.