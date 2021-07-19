Основатель Lamoda Флориан Янсен войдет в совет директоров девелопера Glorax

Glorax Group специализируется на строительстве жилья, инфраструктуры проектов, инвестициях, IT-стартапах, гостиничном бизнесе и проч. Выручка девелоперского направления компании за прошлый год — 10 млрд руб. Владельцами компании являются Андрей Биржин (95%) и ее гендиректор Александр Андрианов (5%). Биржин является основателем девелопера Tekta Group — некогда одного из крупнейших на рынке подмосковного жилья. В 2013 г. он продал свою долю в Tekta партнерам по бизнесу – акционерам IT-дистрибутора Merlion, а в 2014 г. основал многопрофильный холдинг Glorax Group.